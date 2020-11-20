Kandil teröristler üzerindeki etkisini kaybetti

Çözülmenin hızlandığı PKK’da, teröristler artık verilen talimatları dinlemiyor. En son Murat Karayılan’ın infaz emri verdiği PKK’nın sözde Van Başkale Sorumlusu Vedat Demir’in elebaşına telsizden hakaretler yağdırdıktan sonra örgütten kaçarakteslim olduğuortaya çıkmıştı. Bu olayın ardından örgütün Irak yapılanmasındaki çözülme de telsiz görüşmelerine yansıdı. “Botan” ve “Hezil” kod adlı teröristler arasında şu konuşma geçti:

GÜNDEM PKK'da çözülmeler sürüyor: Biri gri kategoride 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

TALİMATI DUYDUNUZ MU?

B: Merhaba arkadaş.

H: Teşekkürler arkadaş.

B: Talimatları dinlediniz mi?

H: Dinledik.

B: Nasıl dinlediniz? Talimat dinlendiği zaman üzerinde durulur, düzen alınır, plan-program yapılır, insan kendisini disipline eder. Siz talimatları nasıl dinliyorsunuz arkadaş.

Talimat dinlendiği zaman üzerinde durulur, düzen alınır, plan-program yapılır, insan kendisini disipline eder. Siz talimatları nasıl dinliyorsunuz arkadaş. H: Biz de aynen öyle yaptık.

B: Nasıl öyle yaptınız? Rica ediyoruz arkadaş yeter yani. Liderlik o kadar talimat gönderiyor, boşuna mı gönderiyor? Arkadaşlar talimatları dinlesinler. Anladın mı arkadaş.

Anladın mı arkadaş. H: Doğrudur arkadaş.

GÜNDEM Ocak ayından bu yana iki yüze yakın terörist teslim oldu

TEPE YÖNETİM YALNIZLAŞTI

Özellikle hava harekatları nedeniyle gizlendikleri alanlardan çıkamayan elebaşlarının strateji ve planlama yapamadıkları, verdikleri talimatların da dinlenmediği belirlendi. Sözde yönetim kademesinin örgütteki 4 grupla irtibatı kesildi. Elebaşları ile sahadaki teröristler arasındaki problemlerin çöküşün habercisi olduğu değerlendirildi. Doğudaki belediyelerden aktarılan kaynaklar ve dış kaynağın kesilmesi ile örgüt eylem yapamaz hale geldi. Diyarbakır anneleri inisiyatifinin diğer illere yayılması PKK’dan kaçışları hızlandırdı. Irak hükümetinin bölgesel Kürt yönetimi ile Sincar’daki teröristlerle mücadele kararı örgüte inen bir diğer darbe oldu.