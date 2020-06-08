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İSTANBUL

Kanlar içinde yerde bulundu: Polis MOBESE kameralarını inceliyor

İstanbul'da şaşırtan olay: Kanlar içinde yerde bulundu

Fatih'te yol kenarında kanlar içinde bulunan kişi hastanede kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve tedavi altına alınan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayının aydınlatılması amacıyla çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

Haber Merkezi DHA
Fatih'te yol kenarında kanlar içinde bulunan kişi hastanede kaldırıldı.
Fatih'te yol kenarında kanlar içinde bulunan kişi hastanede kaldırıldı.

TZeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı ile İtfaiye Caddesi'nin kesiştiği noktadaki alt geçit girişinde saat 05.30 sıralarında yüzüstü yerde hareketsiz olarak yatan birini gören vatandaşlar durumu, sağlık ekiplerine bildirdi.

Oaly sonrası polis bölgedeki kameraları incelemeye aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kişiyi ambulansa alarak bir süre kalp masajı ile hayata döndürmeye çalıştı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tedavi altına alınan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MOBESE KAMERALARI İNCELENİYOR

Polis olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı. Polis ekipleri, olayının aydınlatılması amacıyla çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Tedavi altına alınan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Fatih'te kanlar içinde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı
FOTOĞRAF 16
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Zeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı ile İtfaiye Caddesi'nin kesiştiği noktadaki alt geçit girişinde saat 05.30 sıralarında yüzüstü yerde hareketsiz olarak yatan birini gören vatandaşlar durumu, sağlık ekiplerine bildirdi.
Title
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Title
Sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kişiyi ambulansa alarak bir süre kalp masajı ile hayata döndürmeye çalıştı.
Title
Üzerinden kimlik çıkmayan ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Title
Polis olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Title
Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı.
Title
Polis ekipleri, olayının aydınlatılması amacıyla çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
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Fatih'te kanlar içinde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı
Fatih'te yol kenarında kanlar içinde bulunan kişi hastanede kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve tedavi altına alınan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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