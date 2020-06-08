İstanbul'da şaşırtan olay: Kanlar içinde yerde bulundu

Hayat

Göz tedavisinde 6 buluşa imza attı: Fikirlerin üretimi için destek bekliyor

Prof. Dr. Hüseyin Yetik, göz hastalıkları alanında geliştirdiği fikir ve ürünler sayesinde uluslararası alanda 6 patente sahip oldu. “Vücut alanlarının görüntülenmesi için bir sistem”, “Vitreoretinal cerrahide bıçak makas yapılanması”, “Makula deliği onarıcı enstrüman” gibi icatlara imza atarak, uluslararası patentli 6 buluşun mucidi olan Yetik, fikirlerinin üretime geçmesi için destek bekliyor.