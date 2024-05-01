Kanları yerde kalmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze Şeridi'nde kabus filmlerini aratmayan korkunç bir trajedi yaşandığını anımsattı. İsrail’in Gazze'de işlemiş olduğu soykırım suçunun takipçisinin bilhassa Türkiye olduğunu dile getiren Bahçeli, "Çocukların, kadınların, masum ve sivil bir halkın dökülen kanları inşallah yerde kalmayacaktır" dedi.

İBB BAŞKANI UTANÇ VERİCİ DURUMDA

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, Hamas'a 'terör örgütü' demenin, katledilen bebeklere, kafese ve kuşatmaya alınan Gazze'ye sırt dönmek olduğunu kaydetti. Bahçeli şöyle devam etti: “Ne utanç verici bir durumdur ki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı küresel emperyalizmin eli ve vicdanı kanlı yüzlerine 'alın beni tepe tepe kullanın' mesajı vermiş, 'her emrinize, her telkininize, her tavize amadeyim' çağrısı yapmıştır."

İKİ DÜNYADA PERİŞAN OLACAKLAR

Siyonist azgınlığın hesabının, Filistin topraklarını yutmak, Filistinli mazlumları Mısır ve Ürdün'e sürmek olduğunu kaydeden Bahçeli, "Ne tarihin ne vicdanın ne insanlığın ne de mukaddesatımızın kabul etmeyeceği bu barbarlığın sonu yoktur, failleri ise iki dünyada mahvı-u perişan olmaya müstahaktır." diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI SONUNA KADAR VAR

MHP lideri Bahçeli, bazı gazete manşetlerini ve köşe yazısı başlıklarını sıralayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kütük kafalı iddia sahiplerinin hepsi baltayı taşa vurmuştur. Cumhur İttifakı'nın tasfiyesine ve sonlanmasına ümit bağlayanlar size kötü bir haberim var; Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır, var olacaktır ve ayakta kalacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile olan dostluk ve kardeşlik hukukumuzu anlayabilmeniz için balığın kavağa tırmanmasını beklemekten başka alternatifiniz kalmamıştır."







