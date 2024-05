Kanları yerde kalmayacak

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, Hamas'a 'terör örgütü' demenin, katledilen bebeklere, kafese ve kuşatmaya alınan Gazze'ye sırt dönmek olduğunu kaydetti. Bahçeli şöyle devam etti: “Ne utanç verici bir durumdur ki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı küresel emperyalizmin eli ve vicdanı kanlı yüzlerine 'alın beni tepe tepe kullanın' mesajı vermiş, 'her emrinize, her telkininize, her tavize amadeyim' çağrısı yapmıştır."