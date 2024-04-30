Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Hamas'a terör örgütü demek Gazze'ye sırt dönmektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.





İşte Bahçeli'nin açıklamaları;





TBMM'yi bize emanet eden başta Atatürk olmak üzere kurucu mebusları, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyetin yeni yüzyılında sorumluluklarımız fazla. Türkiye seçimsiz döneme girmiştir. Önü müzdeki dönem verimli gelişmelere sahne olmalı. Vatandaşın beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Vakit kaybetmeksizin işe koyulmalıyız.

















"Lider ülke Türkiye'dir"





Türkiye'miz milli birlik duygusunun kemikleştiği nadide ülkelerdendir. Cumhur ittifakı Türkiye yüzyılı hedeflerinin yegane ufkudur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sorgulayan, karalayan çevrelerin korkusu uyanan devin ayağa kalkması, küresel hadiselerde sözü geçen bir Türkiye doğuşudur. Doğum sancılı olsa da lider ülke Türkiye'dir.





"Zulme tepki gösteren bir millet ve devlet vardır"





Milletimizin beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Siyaseti aklın rehberliğinde yorumlarsak, en isabetli karar budur. Yeni yüzyılda mutlu millet inancına el birliğiyle ulaşmalıyız. Dünyanın kaynadığı, coğrafyaların karıştığı günümüz şartlarında iç huzur ve toplumsal dayanışmayı üst seviyeye çıkarmak zorundayız. Bununla ne kadar iftihar etsek azdır. Cumhur ittifakı, aziz millet varlığının sevdalısı, kılavuzudur. Siyasi ve ekonomik çarpıklıkların, Türkiye'nin gücüne güç katması, küçük bir azınlık dışında her insanımızın memnun olmasını sağlamaktadır. Zulme tepki gösteren bir millet ve devlet vardır. Dünya gelse de böyle gitmez diyen, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir irade vardır.





"Dökülen kanlar inşallah yerde kalmayacak"





İsrail'in Gazze'deki soykırımının takipçisi Türkiye'dir. Dökülen kanlar inşallah yerde kalmayacaktır. Gazze şeridinde korkunç bir trajedi yaşanmıştır. Gazze'de 37 milyon ton molozun temizlendiği ve bunların temizliği için 14 yıla ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Rehine takası ve ateşkes görüşmelerinin sonuca bağlanması gönülden dileğimizdir. Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria tehlike altında. Siyonistlerin amacı Filistin topraklarını yutmaktır. BM Filistin sorunu çözümünde acz içindedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto sistemi de çözüm arayışlarını tıkamaktadır.





Netanyahu saati ve vakti geldiğinde Lahey'de yargılanacaktır. Tarihe katil olarak geçecektir. İsrail halki şiddet politikalarından rahatsızdır.





"Jet yakıtı üzerinden siyonizme yakıt oldular"





Türkiye 7 Ekim'den itibaren insan haklarının yanında yerini almıştır. Cumhurbaşkanımızın emeklerini yok saymak nankörlük ve namertliktir. Ne üzücüdür ki İsrail hükümetindeki bakanlar ne diyorsa ülkemizde de aynısını dile getiren istismarcılar var. Miras yedilerin Türkiye'yi suçlamaları utanç duvarı gibi karşımızda. Soy adının ağırlığını taşımakta zorlananların nasıl şuur kaybına uğradığını herkes görecek. Üç beş belediye için her türlü kılığa girenleri milletimiz hoş görmeyecektir. Jet yakıtı üzerinden siyonizme yakıt oldular.





"Hamas'a terör örgütü demek Gazze'ye sırt dönmektir"





Cumhur İttifakı hesap yapanlara mecbur ve mahkum değildir. İsrail safına geçip cumhur kabinesini yaylım ateşine tutanları Allah'a ve millete havale ederiz. İBB başkanının yabancı kanala yaptığı açıklamalar jet yakıtlarında rahatsızlık oluşturmamıştır. Siyasetin jetgilleri neredesiniz?





PKK'ya terör örgütü diyemeyen İBB Belediye Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü demesini akla uymamasını sadece biz mi görüyoruz. Neden 3 maymunu oynuyorsunuz? Neden bunları konuşmuyorsunuz? Yerini yurdunu savunan Hamas'a terör örgütü demek katledilen bebeklere sırt dönmek demektir. Gazze'ye sırt dönmektir. Ne utanç verici bir durumdur ki küresel emperyalizmin ellerine "alın beni tepe tepe kullanın" mesajı vermiştir. Allah'ın da bir hesabı vardır. Demlenenleri PKK ittifakı ile gelecek planlayanların günü geldiğinde nasıl maskaraya döneceklerini aziz milletimiz bizzat görecektir.





"Kalkınma Yolu projesi ile bölgemiz refaha kavuşacak"





Erdoğan'ın Irak ziyareti tarihidir. Ankara Bağdat ilişkisi iki ülkenin de yararınadır. Irak'ın güvenliği ve huzuru Türkiye'nin güvenliği ve huzurudur. Olması gereken PKK'nın terör örgütü ilan edilerek topraklarından sökülüp atılmasıdır. Kalkınma Yolu projesi ile bölgemiz refaha kavuşacaktır.





Ankara'ya gelmeden İBB başkanına koşan Almanya cumhurbaşkanının niçin böyle bir programa ihtiyaç duyduğu soru işaretleri ile doludur. Potansiyel mesajları şaibelidir. Yine de Türkiye Almanya arasındaki ilişkilerin hedeflenen seviyelere gelmesi temennimizdir.





"Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur"





DEM'lenmiş belediyelerdeki törenlerde devlete ve millete parmak sallayan iğrenç sahneler hafıza kayıtlarımızdadır. Sadece cumhuriyetin kuruluşunda değil her dönem millet kavramı birleştirici olmuştur. Partimiz her insanımızı Türk milleti olarak kucaklamaktadır. Soy temelindeki bir üstünlük bizim nazarımızda yok hükmündedir. Kökeni, dili, dini ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes bizim kardeşimizdir. Yabancı düşmanlığı ayaklarımızın yedi kat altındadır.





Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur, bölücülük ve terör sorunu vardır. Türk ile Kürt, Alevi Sünni arasında uçurumlar oluşturmak için hizmet edenler alçakların en alçağı hainlerin en hainidir. Bu millet büyük bir millettir. Bölücü terör sorunu yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir. MHP bölücü mihraklara direnecektir. Türk vatanında İstiklal Marşı'na yan bakmak düşmanın bile cüret edemeyeceği soysuzluktur.





"Mehmet Şimşek'in arkasındayız"





Polemik üretenler heveslenmesin. Cumhur İttifakı her zaman var olacak. Hazine ve Maliye Bakanı'mızın her zaman arkasındayız. Milliyet farkı alan kuklalarla hesabımız vardır. Yayınladığım videolardan anlamlar çıkaranlar baltayı taşa vurmuştur.





Hayat pahalılığı ve enflasyon baskısı telafi edilecek, fırsatçıların yakasından tutulacaktır. 100 milyon nüfusu 100 ili ile Türkiye hak ettiği mevkiye ulaşacaktır.





"İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz"





Bir siyasi partide olağan üstü kongreler yapılmış yönetim değişmiştir. İç işlerine karışma hevesimiz yoktur. Bunu herkes iyi bilmeli. MHP herkes tebrik etti siz neden etmediniz suçlaması ile karşılaşıyor. Yeni bir fitne ile iyiyi daha da iyileştirme çabasına girenler var 104 parti var, her biri kongresini yapar. Tebrik eden olur olmayan var. İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz.











