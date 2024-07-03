Kanlı halıları temizlemeye göndermişler

Halit Dolma, “Bayramdan önce belediyeyle bir sözleşme yapıldı. Murat Uyar’ın üzerine olan Egem Beton Parke Şirketi ve Kula Belediyesi’ne ait Beşibiryerde Şirketi’yle yüzde elli ortaklık için imzalar atıldı. Bu iki şirket hem üretim hem de yollara ve köylere kilit parke döşemesi yapacaktı. Bunun işletmesini ise Murat Uyar üstlendi ve herhangi bir ihale yapılmadı” dedi.

BELEDİYENİN ŞİRKETİYLE ORTAK

Bayramdan sonra işe başlandığını ifade eden Dolma, “İşe başladığımızın ikinci günü belediye başkanı bizi çaya çağırdı. Belediyeye gittik, başkan bizden bir saat önce belediyeden alacaklı başka birisinin geldiğini ve ödeme yapamadığını, kasada hiç paranın olmadığını söyledi. Murat Bey’e 'Ben kimseye ödeme yapamadım param yok, bana 568 bin lira vereceksin' dedi. Murat Bey de 'Başkanım müsaade edersen pazartesi günü size bu parayı vereyim’ dedi. Başkan bu kez, 'Sen şirket olarak benim yüzde elli ortağımsan beş dakika içerisinde bana bu parayı vereceksin’ dedi. Murat Bey veremeyeceğini söyleyince imzalanan sözleşmeyi iptal edeceğini söyleyip zorla sözleşmeyi fesheden belgeyi imzalattılar” diye konuştu.

KAMERALARI KAPATTIRDI

Bu tartışmanın ardından Başkan Dönmez’in belediyeyi boşalttırdığını söyleyen Dolma, şöyle devam etti: “Orada çalışanlara belediyeyi boşaltıp, kameraları kapatmalarını, makam odasının da kapısını kilitlemelerini söyledi. Odadaki korumalar ve iki encümen üyesi Murat Uyar’ı dövmeye başladı. Bana oturduğum yerden kalkmamamı ve Murat Uyar’ın kardeşi İbrahim’i arayıp parayı getirmesini söylememi söylediler. Ben aradım, İbrahim arkadan gelen sesleri duydu ve polisi arayacağını söyledi. Telefonu kapattıktan sonra başkan ‘Bunu da alın’ dedi ve beni de dövmeye başladılar. On dakika sonra polisler geldi. Kapıları zorla açtırmaya çalıştıkları esnada başkan ‘Bunları alın arkadan çıkarın’ dedi. Biz arka kapıdan çıktık, polisleri de zabıta kapısından almışlar, bunu bile planlamışlar. Ben Murat Uyar’ı Salihli Hastanesi’ne yetiştirdim. Murat Bey'in çenesi, burnu, 2 kaburgası kırıldı, konuşamıyor. Olayın olduğu gece belediye başkanının makam odasındaki halılar kan revan içerisindeydi, o halılar gece yıkamaya gönderilmiş bunlar tespit edildi.”







