Kanlı tekel bayii baskınındaki canilere ceza yağdı: 4 sanığa 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık Murat Özer ise son savunmasında, "Benim Cantürk Erzen ile aramda hiçbir sorun yok. Ben bir suç işlemedim. Eninde sonunda adalet yerini bulacak, ben çıkacağım. Emre Erzen o gün silahını hazırlamış. Emre'nin orada elini bile öpseydim, bu sonuç değişmeyecekti. Ben silahımı kullanmıyorum iyi niyetimden. Silahını almasın diye şişe vuruyorum. Emre sakin kafada değildi o an. Ayağımdan vuruldum ben de.

Benim kendi çiftliğim var, burada tavuklarımız var. Tavuğu kesecek biri yoksa ben tavuk bile kesip yiyemem.