Katillerin hepsi yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayiinde kurşun yağdırma olayı sonrası 4 şüphelinin yakalanması için İçişleri Bakanlığı özel ekip kurdu. Saldırının hemen ardından şüphelilerden Murat Özer yakalanırken, bakanlığın kurduğu özel ekip, olayla ilgili tetiği çeken Tarık Özer ile olay sırasında tekel bayiinde bulunan Servet Özer, Azat Özer ve Murat Özer’in yanı sıra şüphelilerin kaçma ve saklanmalarına yardım eden Hüsamettin A., Vedat E., Erdal A. ile ErcanT.’ yi yakaladı.

ÖZEL EKİP KURULDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın gelişmeleri bizzat takip ederek personeli asıl tetikçi olan Tarık Özer’in yakalanması için seferber etti. Çalışmalar kısa süre içinde sonuç verdi. İnfiale yol açan tekel bayii baskınında 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen ve 20 yaşındaki Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

PAYLAŞIM İÇİN ÖLDÜRMEYE DEĞER Mİ?

İş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen’in babası Cantürk Erzen, saldırı anına ait görüntüleri izleyemediğini söyledi. Baba Erzen, “Bana icra kağıdı gönderdiler. Ben borcumu ödeyen biriyim. Bana niye gönderdiniz diye Whatsapp’tan paylaştım. Bu paylaşım için çocukları öldürmeye değer mi. 10 yıldır tanıyoruz birbirimizi alış verişimiz oldu. Eksik ya da fazla ödeme yaptık. Kan davalık bir durum yok” dedi.

KAN PARASI YOK

Olayın fitilini ateşleyen konuyu anlatan Cantürk Erzen “Oğlum Mehmet, yaklaşık 3 ay önce karşı tarafın yakınlarından biriyle tartıştı ve elindeki silahı alırken kazara adamı yaraladı. Arkadaş arasında yaşandı. Kendileri silahlı gelmelerine rağmen, karşılıklı olarak davacı olmadık. Ben yaklaşık 680 bin TL’lik mal vermiştim. Bana 130 bin ödediler. Diğer kısmı istemediler ben de talep etmedim hepsi bu. Taraflar bir araya geldi. Kin ve davamız kalmadı” dedi. Erzen, “Batuhan’ın tek suçu o an dükkanda olması. Başka suçu yok. Diğerinin elinde silah da yoktu. Nasıl kıydılar” şeklinde konuştu.

FETÖ ve PKK bağlantılılar devrede

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt’taki olayla ilgili sosyal medyadan 35 bin 368 hesap arasından 9 bin 220 hesabın bot hesap olduğunu açıkladı. Paylaşım yapan hesapların 5 bin 136’sının FETÖ, 2 bin 898’nin ise PKK bağlantılı olduğunu ifade eden Yerlikaya, güvenlik güçlerinin uç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlı olduğunu belirtti.







