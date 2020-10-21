​Kantinler tek kullanımlık tabak-bardakla açıldı

Yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullarla 8. ve 12’nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin 19 Ekim’den itibaren açılmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi: “Bu süreçte kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim’de açılmasına karar verilmiştir.”

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Kantinlerde koronavirüs sebebiyle birtakım tedbirler alınacak. Kantinlerin girişinde öğrencilerin el hijyeni önlemlerini alması sağlanacak. Kantin girişlerinde el antiseptiği bulunacak. Sosyal mesafe ile ilgili işaretlemeler kontrol edilecek. Kantinlerde oturma düzeni sosyal mesafeye göre düzenlenecek. Kantinde yemek yeme dışındaki süreçlerde maske takılması zorunlu olacak. Bardak, tabak vb. malzemeler tek kullanımlık olacak. Doğal havalandırma yapılması sağlanacak.