Kapalıçarşı’da yeni dönem

Kurtulmuş, “Kapalıçarşı'da 2012 yılında James Bond filminin çekimi sırasında yukarıda bir motosiklet kazası olmuştu. Ve burada kiremitler kırılmıştı. Kapalıçarşı'nın çatısı İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi'nin de yardımıyla yapıldı. Çatının yapımında sekiz yüz bin kiremit kullanıldı. İki sene sürdü. Akabinde İSKİ marifetiyle Kapalıçarşı'nın zemini atık su ve temiz su giderleri stent modeliyle yapılarak işler hale getirildi. Olası İstanbul depremine karşı da önlemler alındı. Beden duvarlarında statik güçlendirme yapıldı. Kapalıçarşı’nın zemini sağlamlaştırıldı.” ifadelerini kullandı.