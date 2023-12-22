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Kapalıçarşı’da yeni dönem

İstanbul’un tarihi simgelerinden Kapalıçarşı, restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmalarıyla yenilendi. Her yıl ortalama 50 milyon turistin ziyaret ettiği çarşının yeni Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş oldu. Kurtulmuş, “Geçtiğimiz pazar günü bir seçimle bir vazife devraldık” dedi.

Saliha Engin
04:00 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 05:57 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Olası İstanbul depremine karşı da önlemler alındı. Beden duvarlarında statik güçlendirme yapıldı.
Olası İstanbul depremine karşı da önlemler alındı. Beden duvarlarında statik güçlendirme yapıldı.

Kurtulmuş, “Kapalıçarşı'da 2012 yılında James Bond filminin çekimi sırasında yukarıda bir motosiklet kazası olmuştu. Ve burada kiremitler kırılmıştı. Kapalıçarşı'nın çatısı İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi'nin de yardımıyla yapıldı. Çatının yapımında sekiz yüz bin kiremit kullanıldı. İki sene sürdü. Akabinde İSKİ marifetiyle Kapalıçarşı'nın zemini atık su ve temiz su giderleri stent modeliyle yapılarak işler hale getirildi. Olası İstanbul depremine karşı da önlemler alındı. Beden duvarlarında statik güçlendirme yapıldı. Kapalıçarşı’nın zemini sağlamlaştırıldı.” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, turizm hedeflerine ilişkin şöyle konuştu:


HEDEFİ 50 MİLYON TURİST

“Hedefimiz Cumhuriyeti-mizin 100. yılında 50 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmaktı ama inşallah yıl sonuna kadar 45 milyonu geçeceğiz. Hedefimiz 50 milyonu geçmek. Çünkü Kapalıçarşı turistlerin görmeden gitmediği yer.”


#Kapalıçarşı
#turist
#İstanbul
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