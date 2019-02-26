'Kapatıldı' denilen okullar yeni ve modern binalarına taşınıyor

Bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'imam hatip kapandı' iddialarının gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Yenisafak.com'un edindiği bilgiye göre, habere konu okulların tamamen kapatılmak yerine, yereldeki okul planlamaları ve velilerin erişim talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen okulların yeni inşa edilen binalara yeni bir ad altında taşındığı, daha merkezi yerlere nakilleri veya imam hatip lisesi bünyesine alındığı öğrenildi. Yapılan bu nakil işlemlerinin ve yereldeki okul planlamalarının okul kapatmak olarak yorumlanmasının tamamen kamuoyunu yanıltmak için ortaya atılan asılsız bir iddiadan ibaret olduğu belirtildi.

Söz konusu okullardan, Batman Merkez Mehmet Şimşek İmam Hatip Ortaokulu'nun açıldığı tarihte şehir merkezinde bina olmadığından şehir merkezine uzak bir binada açıldığı, binaya ortaöğrenim öğrencilerinin daha kolay intikal edeceği ve imam hatip ortaokulu öğrencilerinin de erişimi dikkate alınarak öğrencilerin nakilleri; şehir merkezinde yeni açılan Ahmet Yesevi İHO'ya nakledileceği, isteyen öğrencilerin de 15 Temmuz Şehitleri İHO ile Akşemsettin Kız AİHL bünyesindeki imam hatip ortaokuluna geçecekleri belirtildi.

Bursa Osmangazi Bisaş İmam Hatip Ortaokulu'nun velilerin yoğun talebi üzerine ihtiyaca binaen Bisaş Ortaokulu bünyesinde açıldığı vurgulandı. Bisaş Ortaokulu binası yeterli olmadığından okulda ikili eğitim yapılmakta olduğu, Bisaş Ortaokulunun ikili eğitimden tekli eğitime geçmesi, imam hatip ortaokulu öğrencilerinin de müstakil okul binalarında eğitim görmeleri açısından Bisaş Ortaokulunun 800 metre yakınlarında yeni yapılan binada açılan Ahmet Cevdet Paşa Anadolu imam hatip lisesi bünyesindeki İmam Hatip Ortaokuluna nakillerinin yapıldığı ve herhangi bir öğrenci kaybının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Kocaeli Gölcük İhsaniye Yazlık Ics-Opel Uluslararası Dostluk İmam Hatip Ortaokulunda kayıtlı öğrencilerin, bölgenin imam hatip ortaokulu ihtiyacına cevap vermek amacıyla yeni açılan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılı başında öğretime başlayan Şehit İzzet Emir İmam Hatip Ortaokuluna nakledildi. Kocaeli Gölcük İhsaniye Yazlık Ics-Opel Uluslararası Dostluk İmam Hatip Ortaokulunun kapanması basında yer verildiği tarzda öğrenci yokluğundan değil, öğrencilerinin Şehit İzzet Emir İmam Hatip Ortaokuluna nakledilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

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Kocaeli İzmit Kuruçeşme İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin nakillerinin ise, Mesut Barış Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde bulunan İmam Hatip Ortaokuluna yapıldığı, müstakil olarak açılan İzmit Kuruçeşme İmam Hatip Ortaokulu Mesut Barış Anadolu İmam Hatip Lisesi ile birleşerek imam hatip lisesinin bünyesine alındığı ve halen aynı binayı kullandıkları bildirildi.

Şanlıurfa Karaköprü Kırkpınar İmam Hatip Ortaokulu'nın da müstakil bir binasının olmadığı, Kırkpınar İlkokulu-Ortaokulunun bir katında açıldığı, mevcut okulda da ilkokul ve ortaokulun dersliklere olan ihtiyacı nedeniyle imam hatip ortaokulunun başka bir binada planlandığının altı çizildi.

İmam hatiplilerin sayısı arttı