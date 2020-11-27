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Gündem Kapı açılınca ortaya çıktı PKKnın karargah olarak kullandığı mağara imha edildi
ANKARA

Kapı açılınca ortaya çıktı: PKK'nın karargah olarak kullandığı mağara imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen ve PKK'nın karargâh olarak kullandığı 300 metre uzunluğundaki mağaranın imha edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte imha edildi.
Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK'nın karargâh olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit etti. Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte imha edildi" denildi.


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