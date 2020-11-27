Kapı açılınca ortaya çıktı: PKK'nın karargah olarak kullandığı mağara imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK'nın karargâh olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit etti. Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte imha edildi" denildi.

Kahraman komandolarımız, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK’nın karargâh olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit etti.



Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/TrpoxEK3BP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2020

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