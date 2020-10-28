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ANTALYA

Kapıdaki kanepede babasının cesediyle karşılaştı

Antalya’da 3 ay önce cezaevinden pandemi nedeniyle tahliye edilen 48 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı barakanın önündeki kanepede komşularının köpeği tarafından ölü bulundu. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen talihsiz adamın, bir gün öncesi kızını arayarak ‘Hafta sonu gel mangal yapalım’ dediği öğrenildi. Babasının barakasında cesediyle karşılaşan kızı ise sinir krizi geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Babasının mangal davetine katılamadan ölümüyle karşılaştı.
Babasının mangal davetine katılamadan ölümüyle karşılaştı.

Yaşanan olay, Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 3413 sokakta dün akşam 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce cezaevinden pandemi nedeniyle tahliye edilen Sedat Cengiz (48), bir süre akrabaların yanında yaşamaya başladı.

  • Eşinden 4 yıl önce boşandığı belirtilen Cengiz, son 15 gündür akrabaların yanından ayrılıp dağlık alandaki tek odalı bir barakada tek yaşamaya başladı. İddiaya göre, bir süredir komşularının kendisinden haber alamaması üzerine babası tarafında barakaya yönlendirilen Serdar Fidan, köpeğiyle geldiği barakada Cengiz’i aramaya başladı. Havanın karanlık oluşundan dolayı Cengiz’i göremeyen Fidan, köpeğin havlamasıyla yönlendiği kanepede onun hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Fidan’ın ihbarı üzerine olayı yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Sedat Cengiz’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, hayatını kaybeden Cengiz’in üzerini battaniye ile örttü.


"Hafta sonu gel mangal yapalım"

Cengiz’in ölümünü duyan eski karısı ve yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

  • Cengiz’in bir gün öncesi telefonda Ayşe isimli kızıyla görüştüğü ve ‘Hafta sonu gel mangal yapalım’ dediği öğrenildi. Babasının ölümünü duyup barakaya gelen kızı ise sinir krizi geçirdi. Uzun süre süre gözyaşı döken kadın, ‘Bak, Antalya’yı ayaklarının altına almış’ diyerek feryat etti. Acılı kadını yakınları teskin etti.


İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Cengiz’in cenazesi, yapılan inceleme sonrası kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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