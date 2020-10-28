Kapıdaki kanepede babasının cesediyle karşılaştı

Hayat

İl il akşam namazı saatleri

Bugün Mevlid Kandili. Müslümanlar için büyük öneme sahip bu kandil gününde akşam namazının saat kaçta olduğu merak ediliyor. Haberimizde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa ve il il akşam namazı saatlerini bulabilirsiniz. İşte il il akşam namazı saatleri...