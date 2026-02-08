Yeni Şafak
Kar kalınlığı 2 metreyi buldu: Araçlar kara gömüldü

08:088/02/2026, Pazar
G: 8/02/2026, Pazar
IHA
Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle Divriği-Arapgil yolu, Sivas-Malatya il sınırında ulaşıma kapandı, mahsur kalan araçlar oldu.

Sivas’ta kuvvetli kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Geçtiğimiz günden bu yana etkili olan kuvvetli kar yağışı ve tipi nedeniyle Divriği-Arapgil yolu, Sivas-Malatya il sınırında ulaşıma kapandı.

Yolda mahsur kalan bir araç tamamen kara gömüldü. Mahsur kalanlar ilçe özel idaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Öte yandan Sivas-Ankara karayolunda da tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

