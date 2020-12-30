Gündem Kar yağışı bekleniyordu Düzce yazdan kalma günler yaşıyor
DÜZCE

Kar yağışı bekleniyordu: Düzce yazdan kalma günler yaşıyor

Kar yağışı bekleniyordu: Düzce yazdan kalma günler yaşıyor

Öğlen saatlerinde sıcaklığın 20 derecenin üzerine çıktığı ve yazdan kalma günler yaşandığı Düzce’de vatandaşlar, güzel havanın tadını gezerek çıkarıyor.

Haber Merkezi İHA
Düzce
Düzce

Aralık ayının sonu gelmesiyle birlikte Düzce’de uzun zamandır beklenen kar yağışı yerine, bahardan kalma havalar yaşanıyor. Kar yağışı beklendiği Düzce’de hava sıcaklıklarının 20 derecenin üzerine çıkması ile vatandaşlar kendini dışarı atarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Sıcak havanın da etkisiyle cadde ve sokaklarında insan yoğunluğunun yaşandığı Düzce’de hafta boyunca sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Metroloji Genel Müdürlüğünce 5 günlük hava tahmin raporu açıklanan Düzce’de hafta boyunca artan sıcaklıkların 31 Aralık Perşembe günü 19 dereceyi bulacağı bildirildi. Raporda yeni yılla birlikte yağışlı havanın etkili olması beklenen bölgenin yüksek kesimlerinde ise kar yağışının etkili olması beklendiği belirtildi.

Limon ağaçları ılık havaya aldanınca çiçek açtı
GÜNDEM
Limon ağaçları ılık havaya aldanınca çiçek açtı

Erzurum, Kars, Ağrı donuyor: Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini artırarak sürdürüyor
GÜNDEM
Erzurum, Kars, Ağrı donuyor: Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini artırarak sürdürüyor
Abone Ol Google News
Yeni Şafak Vizyon

Yeni Şafak Vizyon

​'Yeni Türkiye'nin İlk Adımları' okuyucuların beğenisine sunuldu.
44 ülkeye gönderiliyor

44 ülkeye gönderiliyor

Türkiye rüzgar enerjisinde dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri.
Ortalık savaşalanına döndü

Ortalık savaş
alanına döndü

​Yemen hükümet yetkililerine Aden Havalimanı'nda saldırı.

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Doğu Akdeniz mesajı.
Dünyanın kayak merkezi:<br>Palandöken

Dünyanın kayak merkezi:
Palandöken

​Bu eşsiz yerde tatil yapmak bir başka güzel.

Ayasofya tüm ihtişamı ile ortaya çıktı

Ayasofya tüm ihtişamı ile ortaya çıktı

​2013'ten bu yana kurulu olan iskele sökülünce detaylar belirdi.
Turistler için yeni yıl genelgesi

Turistler için yeni yıl genelgesi

​Belirlenen cadde, bulvar ve meydanlara giriş yasak.

Bakan Selçuk'tan okul açıklaması

Bakan Selçuk'tan okul açıklaması

"​Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız farklı..."

​Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.