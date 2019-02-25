Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda büyük FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturmasında, 1 sivil ile Kara Kuvvetleri Komutanlığından 67'si muvazzaf 100 asker için gözaltı kararı çıkardı.
MAHREM İMAMLARLA İLETİŞİM KURDUKLARI TESPİT EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamlarıyla iletişim halinde olduğu belirlenen 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 43 üsteğmen, 3 teğmen, 50 astubat ve Ticaret Bakanlığında görevli 1 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
67'si muvazzaf olan 100 asker ve 1 bakanlık çalışanı için gözaltı işlemleri sürüyor.