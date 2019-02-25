Gündem Kara Kuvvetleri Komutanlığında büyük FETÖ operasyonu
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Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda büyük FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri’ndeki FETÖ operasyonunda 67’si aktif görevde olan 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA
Ankara merkezli FETÖ operasyonu
Ankara merkezli FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturmasında, 1 sivil ile Kara Kuvvetleri Komutanlığından 67'si muvazzaf 100 asker için gözaltı kararı çıkardı.

MAHREM İMAMLARLA İLETİŞİM KURDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamlarıyla iletişim halinde olduğu belirlenen 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 43 üsteğmen, 3 teğmen, 50 astubat ve Ticaret Bakanlığında görevli 1 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

67'si muvazzaf olan 100 asker ve 1 bakanlık çalışanı için gözaltı işlemleri sürüyor.

Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu
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Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

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