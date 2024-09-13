Kara leke: 12 Eylül

Türkiye demokrasi tarihinin kara lekelerinden birisi olan 12 Eylül darbesinin dün 44'üncü yılıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12 Eylül'ü unutmadıklarını ve unutmayacaklarını kaydetti. "Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askeri Darbesi'ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız" diyen Erdoğan, mesajında "Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
UTANÇLA HATIRLAYACAĞIZ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Millet iradesini yok sayan, milletimizi birbirine kırdıran 12 Eylül darbesini her zaman utançla hatırlayacak, hiçbir zaman unutmayacağız" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Darbeler bir ülkeye yapılan en büyük kötülüklerdir. Tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz" mesajını paylaştı.