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Kara leke: 12 Eylül

Demokrasi tarihimizin kara lekelerinden 12 Eylül darbesinin dün 44. yılıydı. Siyasetçiler yayınladıkları mesajlarla darbeyi lanetledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mesajında “12 Eylül Askeri Darbesi'ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

04:00 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 02:55 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye demokrasi tarihinin kara lekelerinden birisi olan 12 Eylül darbesinin dün 44'üncü yılıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12 Eylül'ü unutmadıklarını ve unutmayacaklarını kaydetti. "Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askeri Darbesi'ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız" diyen Erdoğan, mesajında "Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

UTANÇLA HATIRLAYACAĞIZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Millet iradesini yok sayan, milletimizi birbirine kırdıran 12 Eylül darbesini her zaman utançla hatırlayacak, hiçbir zaman unutmayacağız" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Darbeler bir ülkeye yapılan en büyük kötülüklerdir. Tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz" mesajını paylaştı.


Demokrasi tarihinin 44 yıldır kanayan yarası: 12 Eylül darbesi!

Türkiye'yi yarım asır geriye götüren 12 Eylül 1980 darbesi 'demokrasi tarihinin kara lekesi' olarak hala hafızalarda. Kenan Evren’in 12 Eylül 1980'de yaptığı askeri darbenin üzerinden tam 44 yıl geçti. Türkiye o tarihte güne tank sesleriyle uyandı. Seçimle iktidara gelen hükümet devrilmiş, sokaklarda postal sesleri yankılanıyordu. Türkiye’yi tamamen değiştiren müdahale sonrasında 650 bin kişi gözaltına alındı, 50 kişi idam edildi, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 171 kişinin ‘işkenceden öldüğü’ belgelendi. Üzerinden tam 44 yıl geçmesine rağmen o karanlık günlerin geride bıraktığı acılar ilk günkü gibi taze. Peki, Türkiye'yi darbe sürecine hangi adımlar götürdü, geride telafisi mümkün olmayan kayıplar ve unutulmayan acılar bıraktığımız o günlerde ve sonrasında neler yaşandı?


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