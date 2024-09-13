Kara leke: 12 Eylül

Türkiye'yi yarım asır geriye götüren 12 Eylül 1980 darbesi 'demokrasi tarihinin kara lekesi' olarak hala hafızalarda. Kenan Evren’in 12 Eylül 1980'de yaptığı askeri darbenin üzerinden tam 44 yıl geçti. Türkiye o tarihte güne tank sesleriyle uyandı. Seçimle iktidara gelen hükümet devrilmiş, sokaklarda postal sesleri yankılanıyordu. Türkiye’yi tamamen değiştiren müdahale sonrasında 650 bin kişi gözaltına alındı, 50 kişi idam edildi, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 171 kişinin ‘işkenceden öldüğü’ belgelendi. Üzerinden tam 44 yıl geçmesine rağmen o karanlık günlerin geride bıraktığı acılar ilk günkü gibi taze. Peki, Türkiye'yi darbe sürecine hangi adımlar götürdü, geride telafisi mümkün olmayan kayıplar ve unutulmayan acılar bıraktığımız o günlerde ve sonrasında neler yaşandı?