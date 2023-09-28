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Karabağ'daki antiterör operasyonundan acı haber: Şehit sayısı 198'e yükseldi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da gerçekleştirilen antiterör operasyonunda şehit olan asker sayısının 192'den 198'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, bir sivilin de şehit olduğu ve 511 askerin yaralandığı operasyonda hayatını kaybeden 5 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

23:08 . 28/09/2023 Perşembe
IHA
Azerbaycan’ın Karabağ’da verdiği şehit sayısı 198’e yükseldi.

Azerbaycan’ın Karabağ’da verdiği şehit sayısı 198’e yükseldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda şehit olan asker sayısının 198’e yükseldiğini açıkladı.


Bakanlık, Azerbaycan ordusunun Karabağ’da gerçekleştirdiği antiterör operasyonunda şehit olan askerlerin sayısını güncelledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele operasyonunda şehit olan asker sayısının 198’e yükseldiği bildirildi.

511 asker yaralandı

Şehit askerlerin 186’nın Azerbaycan Savunma Bakanlığına, 12’sinin ise İçişleri Bakanlığına bağlı olduğu aktarılan açıklamada, operasyonda şehit düşen ve kimliği belirlenemeyen 11 kişiden 6’sının asker olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, 1 sivilin de şehit olduğu ve 511 askerin yaralandığı operasyonda hayatını kaybeden 5 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.


Şehit sayısı 192 olarak açıklanmıştı

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açılamada, Karabağ’da gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda 192 Azerbaycan askeri ile 1 sivilin şehit olduğu, 511 asker ile 1 sivilin yaralandığı ve hayatını kaybeden 11 kişini ise kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığını duyurmuştu.



#Azerbaycan
#Karabağ
#Antiterör Operasyonu
#Şehit
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