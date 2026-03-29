Karabük'te yiyecek arayan yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Karabük’ün Ovacık ilçesinde yaban hayvanları, ormanlık alana kurulan fotokapanla görüntülendi. Bölgede yapılan kayıtlarda yaban domuzları, kurtlar ve yaban kedisi yer aldı.
Doğasever Ramazan Işık, evinin yakınlarındaki ormanlık alana yerleştirdiği fotokapanla yaban hayvanlarının takibini yapıyor. Bölgede sık sık yaban hayvanlarını kayda alan Işık, en son olarak yaban domuzlarını, kurtları ve yaban kedisini görüntüledi. Görüntülerde domuz sürülerinin yanı sıra kurtlar ve yaban kedisinin yiyecek aradığı anlar yer aldı.