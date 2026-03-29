Karabük'te yiyecek arayan yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Doğasever Ramazan Işık, evinin yakınlarındaki ormanlık alana yerleştirdiği fotokapanla yaban hayvanlarının takibini yapıyor. Bölgede sık sık yaban hayvanlarını kayda alan Işık, en son olarak yaban domuzlarını, kurtları ve yaban kedisini görüntüledi. Görüntülerde domuz sürülerinin yanı sıra kurtlar ve yaban kedisinin yiyecek aradığı anlar yer aldı.