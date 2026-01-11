Yeni Şafak
Karadeniz Vakfı’nda güven tazelendi

Muhammed Vefa Yürekli
04:0011/01/2026, الأحد
G: 11/01/2026, الأحد
Karadeniz Vakfı, 19. Olağan Kongresi’ni İstinye İbrahim Cevahir Tesisleri’nde gerçekleştirdi.
Merkezi İstanbul’da bulunan ve Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Karadeniz Vakfı, 19. Olağan Kongresi’ni İstinye İbrahim Cevahir Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Kongrede Yusuf Cevahir yeniden başkanlığa, Hüseyin Güler ise Vakıf Genel Sekreterliğine seçildi. Kongrede konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 itibarıyla uluslararası sistemin derin bir kriz ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde bağımsız, çok boyutlu ve aktif bir dış politika izlediğini söyleyen Fidan, Gazze konusunda Türkiye’nin birçok ülkeden daha fazla çaba gösterdiğini ifade etti.




