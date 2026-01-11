Karadeniz Vakfı’nda güven tazelendi

Kongrede Yusuf Cevahir yeniden başkanlığa, Hüseyin Güler ise Vakıf Genel Sekreterliğine seçildi. Kongrede konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 itibarıyla uluslararası sistemin derin bir kriz ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde bağımsız, çok boyutlu ve aktif bir dış politika izlediğini söyleyen Fidan, Gazze konusunda Türkiye’nin birçok ülkeden daha fazla çaba gösterdiğini ifade etti.