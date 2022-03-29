Karadeniz'deki serseri mayınlara karşı avlanma yasağı genişleyebilir

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, serseri mayın riski nedeniyle Bulgaristan-Kefken arasında Karadeniz’de gece balıkçılığına getirilen sınırlama konusunda konuştu. Atalay, gerektiğinde bu kısıtlamanın kaldırılıp ya da genişletilebileceğini söyledi Atalay, balıkçılara, mayınlarla karşılaşıldığında ne yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldığını belirterek, mayınların nereden hangi akıntı ile gelme ihtimallerine karşı çok farklı A ve B planlarının olduğunu vurguladı.

Altuğ Atalay

ÖNCELİK CAN GÜVENLİĞİ

Atalay, şunları söyledi: “Bakanlık olarak bizim için en önde tuttuğumuz konu balıkçılarımızın can ve mal güvenliğidir. Cumartesi günü aldığımız kararın ne denli doğru olduğunu ikinci mayının bulunması bize gösteriyor.

BALIKÇILAR BİLGİLENDİRİLİYOR

Balıkçılarımıza hem il müdürlüklerimiz hem de sahil güvenlik komutanlığı unsurlarınca bilgilendirmelerde bulunulmaktadır. Balıkçılarımız herhangi bir yabancı bir cisimle karşılaştıkları zaman hem bizle hem de kolluk görevleri ile bilinmeyen cisimlere doğrudan müdahale etmeden, irtibata geçerek haber vermeleri konusunda her türlü iletişimi de özellikle balıkçıların üst birlikleri üzerinden yapıyoruz. Gerektiğinde de bu kısıtlamayı kaldırmada genişletmede hemen yapılabilir.

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AKINTIYA GÖRE PLANLAMA

Mayınların nereden hangi akıntı ile gelme ihtimallerine karşı diğer kurumlarla beraber istişare ederek uygulamaya aktarabileceğimiz çok farklı A ve B planlarımız var. Bizim balıkçılarımıza uyarımız kesinlikle bunlara müdahale etmeden gördükleri zaman uzaklaşarak ama koordinatlarını da bildirerek, akıntı yönüyle birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığına ve diğer ilgili kurumlara bildirmeleri.”

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