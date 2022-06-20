Gündem Karakolda dehşet saçtı 3 polis yaralandı
KOCAELİ

Karakolda dehşet saçtı: 3 polis yaralandı

Kocaeli’de bir şüpheli, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’nde polis memuruna yumruk attı. Polisin belinden düşen silahı da alan şüpheli, rastgele ateş ettiği sırada 2 polis memurunu yaraladı. Şahıs, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi DHA İHA
Karakolda dehşet saçtı: 3 polis yaralandı
Karakolda dehşet saçtı: 3 polis yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hastanede intihara kalkışan Suriye uyruklu A.T. (32), işlemler için polis merkezine getirildi. Burada polis memuruna sarılarak, belinden aldığı tabancayı ateşleyen A.T., komiser yardımcısı K.K.'yi ayağından vurdu. A.T. de bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, gece saatlerinde Gebze'de Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu A.T. özel hastanede bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. A.T., tedavisinin ardından işlemler için polis merkezine getirildi. İşlemleri tamamlanıp, ayrılmak üzere olan A.T., polis memuruna arkadan saldırarak, silahını aldı. Çıkan arbede sırasında A.T. tabancayı ateşleyince seken mermi, komiser yardımcısı K.K.'nin sağ ayak bileğine isabet etti. Bu sırada A.T. de bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Komiser yardımcısı K.K. ve A.T., hastaneye kaldırıldı. Komiser yardımcısı K.K. taburcu edilirken, A.T.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kendisini yakalamak isteyen polisi bıçakla yaraladı
OYNAT 00:54
Kendisini yakalamak isteyen polisi bıçakla yaraladı
Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi, kendisini yakalamak isteyen polisi bıçakla yaraladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ferhat K'nin merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye giden ekiplerde görevli bir polis memuru, Ferhat K'yi yakalamak isterken bıçaklı saldırıya uğradı. Ferhat K'nin saldırdığı polis elinden hafif yaralandı ve hastaneye götürüldü.Ferhat K, daha sonra kaçarak olay yerinin yakınındaki kendine ait eve saklandı. Ferhat K'nin yakalanması için operasyon başlatıldı.Çok sayıda polis, Ferhat K'nin saklandığı evi belirleyerek çevresinde önlem aldı.Kapıyı kilitleyen Ferhat K, bıçak ve jiletle vücuduna zarar vererek polisin eve girmesine engel olmaya çalıştı.Bir süre sonra ikna olan Ferhat K, kapıyı açıp dışarıya çıktı. Polisler, Ferhat K'yi yere yatırıp kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Polis merkezine saldırıda tutuklama
GÜNDEM
Polis merkezine saldırıda tutuklama
Uydudan görüntülendi

Uydudan görüntülendi

Google Earth'ten 'flamingo' gözlemi.
Dipten ışıklı bölgelere doğru yayılıyor

Dipten ışıklı bölgelere doğru yayılıyor

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DEAŞ'lı teröristler Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyorlardı.

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