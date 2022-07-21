Karaman'da çıkan orman yangını söndürüldü

Hayat

Aynes “Evdeki Influencer” Projesi ile Anadolu’nun ilgili ve yetenekli kadınlarını ortaya çıkarıyor

Aynes, Anadolu’nun dört bir yanındaki yetenek sahibi “influencer” adaylarını bulmak için yola çıktı. Düzenlenen farklı parkurlarda başarı gösteren kadınlarımızın yeteneklerini ortaya koymalarına önayak olup, eğitimlerine katkıda bulunarak influencer olmalarını sağlıyor. İkinci mezunlarını veren proje başarı ile devam ediyor.