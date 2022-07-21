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Karaman'da çıkan orman yangını söndürüldü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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Haber Merkezi AA
Karamanda çıkan orman yangını söndürüldü
Yangın Gökçekent Mahallesine 2 kilometre uzaklıkta çıktı.

Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesi Gökçekent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi.

Bölgeye Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü ve Kazancı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kazancı Belde Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, yangının Gökçekent Mahallesine 2 kilometre uzaklıkta çıktığını söyledi.

Yangına kısa sürede müdahale edildiğini dile getiren Tuncel, şöyle konuştu:

  • "Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyemize ait ekipler kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldılar. Şu anda yangın tamamen söndürüldü. Soğutma çalışması devam ediyor. Neden çıktığı araştırılıyor. Tahminen yangında 6-7 dönüm kadar ormanlık alan zarar görmüş durumda. Ucuz atlatıldı. Ben buradan tüm vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum."

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