Karaman'da iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da 2 kişinin cep telefonunu çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı

Adana'da iki kişinin elindeki cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çalan iki şüpheli tutuklandı. Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde sokakta yürüyen Ahmet A'nın elindeki cep telefonu, motosikletli iki kişi tarafından 'kapkaç' yöntemiyle çalındı. Bu olaydan bir süre sonra Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde de Gökhan A'nın cep telefonu aynı yöntemle çalındı. Olayların bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için araştırma başlattı. Ekipler, iki olayın da şüpheliler Muhammed L. (21) ve İbrahim Ş. (22) tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüpheliler, saklandıkları adrese yapılan baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ahmet A'nın sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan motosikletli iki şüpheli tarafından elindeki cep telefonunun çalınması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.