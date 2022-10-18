Gündem Karamanda iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı
KARAMAN

Karaman'da iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, tefecilik, mala zarar verme, silahlı tehdit, hakaret gibi suçlara karıştıkları öne sürülen iki şüpheli grubuna yönelik soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi AA
Karamanda iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı
Arşiv.

Delillerin toplanmasının ardından savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel hareket ekiplerinin de aralarında bulunduğu 500 personelle belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İkamet, iş yeri ve araç aramalarında 12 tabanca, 12 tüfek, 612 mermi, 15 kılıç, kama, balta, 532 uyuşturucu hap, 25 gram esrar ve çok sayıda çek, senet ele geçirildi.

Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan tutuklandığı belirlendi.

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