Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: İki kişi yaralandı

Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: İki kişi yaralandı

Karaman’da Gevher Hatun Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasındaki eşi S.H. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Z.D. idaresindeki 01 GS 733 plakalı otomobil, Gevher Hatun Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde J.H. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan eşi S.H. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


