Karaman’ın Ermenek ilçesi ile 26 köy karantinaya alındı

Dünya

Koronavirüs aşısı olmak için yaşlı kılığına girdiler

ABD'nin Florida eyaletindeki iki kadın, erken koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak için hastaneye yaşlı kılığında girdi. Sağlık ekipleri tarafından farkedilen iki kadına polisin soruşturma başlattığı belirtildi.