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Kararname çıkmadan kira almamaya ilk biz başladık

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yeni Şafak'ın Instagram canlı yayınında Karantina Sohbetleri’ne konuk oldu. Belediye kiracıları, su faturaları ve ulaşım ile alakalı çalışmalarda kolaylık sağladıklarını söyleyen Aktaş, “Ulaşım ile ilgili yüzde 50 kuralına uyduk. Bir yerlerde otobüslerimizi yatırıp insanların çile çekmesine neden olmadık” diyerek ekledi: “Bizim belediye olarak toplam 5 buçuk milyon kira gelirimiz var. Kararname daha çıkmamıştı biz ister dükkanı kapalı olsun ister açık olsun kira sözleşmelerini durduk.”

Fatma Çelik Yeni Şafak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

Yeni Şafak’ın Instagram canlı yayınında Karantina Sohbetleri’ne konuk olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehirdeki son durumu anlattı.

3 milyon 56 bin nüfusuyla, tekstil ve otomobil başta olmak üzere ticaret potansiyeliyle Bursa’nın ulusal mücadelede 40 gündür bütün imkanları seferber ettiklerini belirten Aktaş, “Türkiye’nin en büyük dördüncü büyükşehiri olmamıza rağmen hem vaka hem de vefat oranlarına baktığımızda Türkiye ortalamasının çok altındayız” dedi.

Korona tedbirleri için ulaşım alanında ciddi zarar ettik

Belediye kiracıları, su faturaları ve ulaşım ile alakalı çalışmalarda kolaylık sağladıklarını söyleyen Aktaş, “Biz her noktaya dokunmaya çalışıyoruz. 40 gündür iş adamları dernekleriyle, organize sanayı bölgesiyöneticileriyle sayısız görüşmeler yapıp sıkıntılarını, isteklerini dinledik. Cumhurbaşkanımızın ulaşım ile ilgili dediği yüzde 50 kuralına uyduk. Bir yerlerde otobüslerimizi yatırıp insanların çile çekmesine neden olmadık. Geçen ay çok ciddi zarar ettik biz mesela ulaşımda” ifadelerini kullandı.

Belediye olarak kararname çıkmadan kira almamaya ilk biz başladık
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Belediye olarak kararname çıkmadan kira almamaya ilk biz başladık
Yeni Şafak'ın Instagram canlı yayınında Karantina Sohbetleri'ne konuk olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehirdeki son durumu anlattı. 3 milyon 56 bin nüfusuyla, tekstil ve otomobil başta olmak üzere ticaret potansiyeliyle Bursa'nın ulusal mücadelede 40 gündür bütün imkanları seferber ettiklerini belirten Aktaş, “Türkiye'nin en büyük dördüncü büyükşehiri olmamıza rağmen hem vaka hem de vefat oranlarına baktığımızda Türkiye ortalamasının çok altındayız” dedi.


Günde 10 binden fazla maske üretiyoruz

Başka belediyelerin aldıkları tedbirleri de yakından takip ettiklerini belirten Aktaş, “İyi olan tedbirleri kendimize örnek almaktan yüksünmüyoruz. Yeter ki şehrin menfatine konular olsun. Bütün alanlarda dezenfektasyon çalışmalarını yapıyoruz. Belediye olarak günde 10 binden fazla maske üretiyoruz. Toplu ulaşımda ücretsiz olarak dağıtıyoruz” diyerek ekledi:

Kira almamaya ilk biz başladık

“Kiraları olanlar var. Bizim belediye olarak aylık 4 milyon, iştiraklarımızında bir buçuk milyon olmak üzere toplam 5 buçuk milyon kira gelirimiz var. Kararname daha çıkmamıştı biz ister dükkanı kapalı olsun ister açık olsun kira sözleşmelerini durduk. Bunu ilk biz yaptık. Su ile alakalı geçtiğimiz aylarda faturalandırma yapmadık. Kesilmiş olan sular açıldı.”

Çalışmalarımızı doğayla uyumlu hale getirmeliyiz

Aynı zamanda Sağlıklı Kentler Birliği’nin Başkanı olan Aktaş, “73 belediyemiz ile biz bu çatı altında bir şeyi haykırmaya çalışıyoruz. Biz şehirimizde ne yaparsak yapalım, insan sağlığını ne kadar etkileyeceği noktasında konunun ele alınması lazım. Biz yıllarca şunu konuştuk: Hastaneler yapalım, onları en modern cihazlarla donatalım, iyi hekimler yetiştirelim. Ama hastaneye gitmeden önce insanların sağlıklı kalması için neler yapalımı hiç konuşmadık. Şehirlerimiz daha sağlıklı kılabilmek için çöplerin toplanması, alt yapı çalışmaları, arıtma çalışmaları gibi sanayi dönüşümümüzü doğayla uyumlu hale getirmeliyiz” şeklinde konuştu.

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