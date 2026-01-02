Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karayoluna çığ düştü: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Karayoluna çığ düştü: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

13:212/01/2026, Cuma
G: 2/01/2026, Cuma
DHA
IHA
Sonraki haber

Hakkari Van karayolu üzerindeki birinci tünel mevkinde bulunan Aslankaya Mağarası yakınına çığ düştü. Yetkililer, sürücüleri çığ riski bulunan güzergâhlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışının ardından Van-Çukurca kara yolunun farklı noktalara çığ düşmeleri devam ediyor. Karayolları ekipleri tarafından şimdiye kadar yaklaşık 35 çığ temizlenirken, bölgede risk sürüyor.


Yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, dağlık alandan araçların önüne doğru inen çığı kayıt altına aldı. Tehlikeli anlara rağmen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.


Yetkililer, sürücüleri çığ riski bulunan güzergâhlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.


#Van
#Hakkari
#Karayolu
#çığ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS 2025/2 SONUÇ EKRANI: Merkezi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?