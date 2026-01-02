Çığ Van'da bir can aldı

Van’da düşen çığın altında kalıp yaralı olarak kurtarılan Gülnaz Bitik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Bitik, evinin bahçesindeyken düşen çığın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kar altından çıkarılarak Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bitik, burada vefat etti. İlçede Kaymakam Kadir Kılıç başkanlığında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir ve Çatak belediyelerine bağlı ekipler, okulların bahçelerindeki karı temizleyerek araçların buralara götürülmesini sağladı. Karla mücadele ekipleri ilçe merkezindeki yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezindeki Menderes Mahallesi Sultan Sokağı'ndaki bir evin üzerine de sabah saatlerinde çığ düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Mahallede çığ riskinin tespit edilmesi üzerine 20 ev geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi. Vatandaşlar, ilçedeki pansiyonlara yerleştirildi. Olay yerinde açıklama yapan Van Valisi Ozan Balcı, “Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda kar altında kalan kimse yok ancak ekiplerimiz her türlü riske karşı tedbirlerini alıyor" ifadelerini kullandı.