Gündem Kardeşlik tatbikatı
KARS

Kardeşlik tatbikatı

TSK’nın Azerbaycan ordusuyla birlikte düzenlediği son yıllardaki en kapsamlı kış tatbikatı Kars’ta sürüyor. 66’sı Azerbaycan’dan bin 268 kişilik personelin 190 araç ile 218 farklı cins ve çapta silah kullandığı tatbikatta, TSK envanterine giren silahlar da deneniyor. Yarın sona erecek tatbikatta -32 derecede hedefleri tam isabetle imha eden tank ve topçular göz doldurdu.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Yeni Şafak muhabiri Kıymet Sezer tatbikatı izledi.
Yeni Şafak muhabiri Kıymet Sezer tatbikatı izledi.

Türkiye ve Azerbaycan’ın “Kış -2021 Tatbikatı” Kars’ta 10’uncu gününde devam ediyor. Azerbaycan’ın Karabağ zaferi sonrası düzenlenen tatbikatta mevcut silah ve sistemlerin yanı sıra envantere yeni giren ve projeleri devam eden milli silah ve sistemler de deneniyor.

EKSİ 32’DE MUHAREBE

Kış şartlarında, zorlu hava ve arazi koşullarında, gece ve gündüz muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denendiği tatbikat, bugün düzenlenecek seçkin gözlemci gününün ardından yarın sona erecek. 9. Kolordu Komutanlığı koordinatörlüğünde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen tatbikata ilişkin bilgi veren Albay Şafak Oğuz, tatbikat nedeniyle 4 Ocak’tan itibaren birliklerin arazide olduğunu söyledi. Albay Oğuz, “Arazide eksi 32 dereceyi de 6 dereceyi de gördük.” dedi.

GERÇEKTEN FARKI YOK

Tatbikat kapsamında muharebe sahası gerçek ortamında canlandırılarak birliklerin ateş ve manevra senkronizasyonu canlandırılıyor. Kış şartlarında birliklerin barınma, iaşe, ikmal imkanları geliştiriliyor. Komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesi, birliklerin sevk ve idaresi, eğitimler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile müşterek harekat kabiliyetini denemek başta olmak üzere çok sayıda faaliyet yürütülüyor.

OZAN DEVREDE

Tatbikat kapsamında komandoların kullandıkları silahlar da tanıtıldı. Milli piyade tüfeği dikkat çekerken, yine milli imkanlarla geliştirilen metal mayın dedektörü Ozan da tatbikatta ilk kez kullanıldı. Tatbikatın bugün düzenlenecek seçkin gözlemci günü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta kademesi ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Nahçıvan Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev’in katılımıyla icra edilecek.

Dev tatbikat

  • Dost ve kardeş Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birlik ve unsurlarıyla iştirak ettiği tatbikat, bin 268 personelin katılımıyla gerçekleştirilirken, 190 adet çeşitli tipte araç ile 218 değişik cins ve çapta silah kullanılıyor. Tatbikat kapsamında, Çiçemtepe bölgesinde hava destekli komando harekatı icra edildi. Gerçeğini aratmayan tatbikat nefes kesti.

İran’dan Türkiye ve Azerbaycan sınırında askeri tatbikat
DÜNYA
İran’dan Türkiye ve Azerbaycan sınırında askeri tatbikat
Abone Ol Google News
Burak ile uzaya

Burak ile uzaya

​Ay'a yolculuk Burak Projesi ile gerçekleşecek.
Atasoy böyle gizlendi

Atasoy böyle gizlendi

​FETÖ'nün TSK'ya sızma faaliyetlerini özetliyor.
100. yıla sivil anayasa yakışır

100. yıla sivil anayasa yakışır

Tercihimiz tüm partilerin bu sürecin içinde yer almasıdır.
Kardeşlik tatbikatı

Kardeşlik tatbikatı

​Kars'ta düzenlenen tatbikat nefes kesti.
54 senatörden PKK ve FETÖ’ye destek

54 senatörden PKK ve FETÖ’ye destek

​Biden'a 'Türkiye'ye baskı' mektubu verdiler.
İkinci el otomobilde sert düşüş

İkinci el otomobilde sert düşüş

​Sıfırda kampanyalar etkili oldu.
Galatasaray kupaya veda etti

Galatasaray kupaya veda etti

Sahasında Alanyaspor'a 3-2 yenilen Galatasaray, kupadan elendi.
Vaka sayısı düşmüyor

Vaka sayısı düşmüyor

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.
Irak'ın kuzeyinden<br>acı haber

Irak'ın kuzeyinden
acı haber

​2 kahraman askerimiz şehit oldu.
Mutasyon sayısı artıyor

Mutasyon sayısı artıyor

​Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar.
Rize'de büyük yıkım

Rize'de büyük yıkım

​168 bina 40 günde yıkılacak.
İstanbul için <br>fırtına uyarısı

İstanbul için
fırtına uyarısı

Fırtınanın hızının 88 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.
'Araca binenler hasta oluyor'

'Araca binenler hasta oluyor'

100 bin TL verdiler satmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.