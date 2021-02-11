Kardeşlik tatbikatı

Türkiye ve Azerbaycan’ın “Kış -2021 Tatbikatı” Kars’ta 10’uncu gününde devam ediyor. Azerbaycan’ın Karabağ zaferi sonrası düzenlenen tatbikatta mevcut silah ve sistemlerin yanı sıra envantere yeni giren ve projeleri devam eden milli silah ve sistemler de deneniyor.

EKSİ 32’DE MUHAREBE

Kış şartlarında, zorlu hava ve arazi koşullarında, gece ve gündüz muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denendiği tatbikat, bugün düzenlenecek seçkin gözlemci gününün ardından yarın sona erecek. 9. Kolordu Komutanlığı koordinatörlüğünde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen tatbikata ilişkin bilgi veren Albay Şafak Oğuz, tatbikat nedeniyle 4 Ocak’tan itibaren birliklerin arazide olduğunu söyledi. Albay Oğuz, “Arazide eksi 32 dereceyi de 6 dereceyi de gördük.” dedi.

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GERÇEKTEN FARKI YOK

Tatbikat kapsamında muharebe sahası gerçek ortamında canlandırılarak birliklerin ateş ve manevra senkronizasyonu canlandırılıyor. Kış şartlarında birliklerin barınma, iaşe, ikmal imkanları geliştiriliyor. Komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesi, birliklerin sevk ve idaresi, eğitimler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile müşterek harekat kabiliyetini denemek başta olmak üzere çok sayıda faaliyet yürütülüyor.

OZAN DEVREDE

Tatbikat kapsamında komandoların kullandıkları silahlar da tanıtıldı. Milli piyade tüfeği dikkat çekerken, yine milli imkanlarla geliştirilen metal mayın dedektörü Ozan da tatbikatta ilk kez kullanıldı. Tatbikatın bugün düzenlenecek seçkin gözlemci günü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta kademesi ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Nahçıvan Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev’in katılımıyla icra edilecek.

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Dev tatbikat

Dost ve kardeş Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birlik ve unsurlarıyla iştirak ettiği tatbikat, bin 268 personelin katılımıyla gerçekleştirilirken, 190 adet çeşitli tipte araç ile 218 değişik cins ve çapta silah kullanılıyor. Tatbikat kapsamında, Çiçemtepe bölgesinde hava destekli komando harekatı icra edildi. Gerçeğini aratmayan tatbikat nefes kesti.