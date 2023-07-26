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Karesi’de buğday hasadı başladı

Balıkesir’in Karesi Belediyesi’nin Şamlı Mahallesi’nde bulunan buğday tarlaları hasat edilmeye başlandı. 62 dönümlük 2 arazide başlayan hasata katılan Başkan Dinçer Orkan, “Hasat ettiğimiz buğdaylardan elde ettiğimiz unları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız” dedi.

04:00 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Tarımsal kalkınmayı desteklemek ve boş arazileri değerlendirip, buğday ekerek halkın kullanımına sunmak için kolları sıvayan Karesi Belediyesi, Şamlı Mahallesi'nde bulunan 2 adet tarlaya ilk ekimini gerçekleştirmişti. Karesi Belediyesi'ne ait Şamlı Mahallesi'ndeki boş duran biri 31 bin 500 diğeri de 31 bin 200 metrekare olan ve toplamda 62 dönümlük 2 araziye buğday ekimi gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hasat işlemine başladı. Hasada katılan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ekiplere kolaylık dilerken, biçer-döver ile ilk hasatı gerçekleştirdi


EKİM ÇALIŞMALARINI ARTIRACAĞIZ

Karesi Belediyesi olarak Ocak ayında ekilen tohumların buğdaya dönüştüğünü söyleyen Başkan Orkan, hasat mutluluğu yaşadıklarını söyledi. Karesi Belediyesi’nin boşta duran diğer tarlalarını da değerlendireceklerini ifade eden Başkan Orkan, “Buğdaylarımızın biçimini gerçekleştiriyoruz. Topladığımız bu buğday başaklarını un yapacağız ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız. Biz bu işi daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Ekim çalışmalarını arttıracağız. İnşallah bununla ilgili diğer tarlalarımızda da çalışmalar yürütüyoruz. Daha geniş alanda daha çok ürün almayı ümit ediyoruz. Tüm imkanlarımızı halkımız için yararlı şekilde kullanmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.


#Karesi Belediyesi
#buğday
#ekim
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