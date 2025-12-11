Yeni Şafak
Kargoyla tarihi eser gönderimi: 2 şüpheli yakalandı

Kargoyla tarihi eser gönderimi: 2 şüpheli yakalandı

20:0511/12/2025, Perşembe
Hatay'da emniyet ekipleri 2 şüpheli kişinin kargoyla tarihi eser gönderileceği tespit etmesi üzerine fiziki ve teknik takibin ardından şahısları suç üstü yakaladı. Emniyet ekipleri, kargo paketinde Helenistik döneme ait tarihi eser niteliğindeki 26 gümüş sikkeye el koydu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kargoyla tarihi eser göndermeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.Y.Ö. ve B.Ö'nün kargoyla tarihi eser göndereceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Fiziki ve teknik takibin ardından polis, zanlıları kargo şubesine paketi teslim ettikleri sırada suçüstü yakalandı.

Kargo paketinde Helenistik döneme ait tarihi eser niteliğindeki 26 gümüş sikkeye el konuldu.

Şüphelilerin adresindeki aramada, kurusıkıdan çevirme namlusu açık tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, pompalı tüfek ve 6 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.2 şüphelinin



