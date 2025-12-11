Yazma Eser Sempozyumu başladı

Dünyanın en geniş katılımlı yazma eser sempozyumu olma özelliği taşıyan etkinliğin açılış töreninde konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, “Anı yani bugünü anlamamız gerekiyor ve geleceği de iyi öngörmemiz gerekiyor. Bugünün çağının insanının bu üç alanda iyi çalışma yapması lazım. İşte bu güzide kurumumuzun en önemli hizmeti de bizim köklerimize, sadece tarihi ve sosyal alanlar değil, bilimde, teknolojide, sanayide, kültürde, sanatta her alanda köklerimize ulaşmamızı sağlamak ve dünyaya açılmasına hizmet etmek” dedi.