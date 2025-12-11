Yazma Eser Sempozyumu başladı

Yeni Şafak
29 ülkeden yaklaşık 200 uzman ve araştırmacının katkıda bulunduğu “I. Uluslarası Yazma Eser Sempozyumu”’nun açılış töreni dün Atatürk Kültür Sanat Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi.

Sevde Yılmaz

Dünyanın en geniş katılımlı yazma eser sempozyumu olma özelliği taşıyan etkinliğin açılış töreninde konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, “Anı yani bugünü anlamamız gerekiyor ve geleceği de iyi öngörmemiz gerekiyor. Bugünün çağının insanının bu üç alanda iyi çalışma yapması lazım. İşte bu güzide kurumumuzun en önemli hizmeti de bizim köklerimize, sadece tarihi ve sosyal alanlar değil, bilimde, teknolojide, sanayide, kültürde, sanatta her alanda köklerimize ulaşmamızı sağlamak ve dünyaya açılmasına hizmet etmek” dedi.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜİK) Başkanı Coşkun Yılmaz ise TÜİK’in İslam ve Türk tarihinin kadim birikimini günümüze taşıyan en büyük ortak hafıza olduğunu vurguladı. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın kurulmasının temel amacının tamamen yazma eserleri ve nadir makbul eserleri korumak, muhafaza etmek, yaşanır hale getirmek, neşretmek ve erişime açmak olduğunu belirten Yılmaz, “Bizim hafızamız sadece bizim hafızamız değildir. Medeniyetler arası etkileşimle dikkate aldığımızda esas itibariyle Türk İslam Medeniyeti’nin tarihi hafızası, ama bütün insanlığın kadim birikimini taşıyan bir kaynak özelliği taşıyor” ifadelerini kullandı. Sempozyumun bugün ve yarınki oturumları Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek.



