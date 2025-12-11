Antalya’da tarihi geçmiş gıdaların piyasaya sürülmek üzere etiketinin değiştirildiği depoya baskın.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da gelen ihbar üzerine bir gıda deposunda gerçekleştirilen denetimde ürünlerin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığının tespit edildiğini ve işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket basarken yakalandılar
Gündem
11 Aralık, Perşembe
Antalya'da, ALO 174 Gıda Hattı'na gelen ihbar üzerine, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, bir gıda deposunda gıda ürünlerinin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığını tespit ettiklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"Son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan ürünleri imha ederek, işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıdadan taviz vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."
#İbrahim Yumaklı
#Antalya
#ALO 174 Gıda Hattı