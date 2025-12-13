Kars'ta dron destekli yasa dışı silah ticareti operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, il merkezi ile Akyaka, Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde silah ticaretinin engellenmesine yönelik dron destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.