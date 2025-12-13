Yeni Şafak
Kars'ta dron destekli yasa dışı silah ticareti operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

09:4913/12/2025, Cumartesi
AA
Zanlıların evinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 8 şarjör ve 265 fişek ele geçirildi.
Kars'ta dron desteğiyle düzenlenen yasa dışı silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, il merkezi ile Akyaka, Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde silah ticaretinin engellenmesine yönelik dron destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda, 10 kişi "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan gözaltına alındı.


Zanlıların evinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 8 şarjör ve 265 fişek ele geçirildi.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.




