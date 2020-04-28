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Gündem Kartal Belediyesinden pandemi günlerinde 332 bin 500 kilometrelik gezi ihalesi
POLİTİKA

Kartal Belediyesinden pandemi günlerinde 332 bin 500 kilometrelik gezi ihalesi

Türkiye salgınla mücadele kapsamında ‘evde kal' çağrısına uyarken, CHP'li Kartal Belediyesi, 1 milyon 952 bin TL'ye yurt içi ve yurt dışı gezi ihalesi yaptı. İhale şartnamesine göre otobüslerle yurt içi ve yurt dışına 332 bin 500 kilometrelik gezi düzenlenecek. Şartnamede gezilerde, 67 bin 500 meyve suyu, 33 bin 750 meyveli ve kakaolu kek, 3 bin 750 tuzlu çubuk kraker ikram edilemesi de istendi. İhalenin sözleşmesinin geçerlilik tarihi 1 Nisan ile 31 Aralık olarak belirlendi. Şimdi akıllarda şu soru var, salgın uzun sürerse Kartal Belediyesi kiralanan ulaşım hizmet alımını nasıl değerlendirecek?

Haber Merkezi Diğer
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel.

Koronavirüs salgını için devletin tüm birimleri seferber oldu. Türkiye’de sağlıkçılar gece gündüz pandemiyi bitirmek için çalışıyor. Salgınla ilgili en büyük önlem olarak vatandaşlara ‘evde kal’ uyarısı yapılıyor. Alınan önlemler kapsamında 31 ilde hafta sonları sokağa çıkma yasağı karaları alınıyor.

Tüm bunlar yaşanırken CHP’li Kartal Belediyesi geziler için otobüs kiralama ihalesi açtı. Akşam'da yer alan habere göre Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından 2020 yılı Sosyal ve Kültürel amaçlı ulaşım hizmeti alımı için ihalenin koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesi bekleniyordu. Ancak ihale 7 Nisan’da yapıldı.

Bir de ikramlar var

2 milyon 854 bin yaklaşık maliyetle açık yapılan ihaleye iki firma katıldı. İhaleyi 1 milyon 952 bin 975 TL bedelle Alkım Turizm ve San. Tic. Ltd. Şirketi kazandı. İhale şartnamesine göre otobüslerle yurt içi ve yurt dışına 332 bin 500 kilometrelik gezi düzenlenecek.

Şartnamede gezilerde, 67 bin 500 meyve suyu, 33 bin 750 meyveli ve kakaolu kek, 3 bin 750 tuzlu çubuk kraker ikram edilesi istendi. İhalenin sözleşmesinin geçerlilik tarihi 1 Nisan ile 31 Aralık olarak belirlendi.

  • Salgının uzun sürmesi halinde bu sürede Kartal Belediyesi’nin kiralanan ulaşım hizmet alımını nasıl değerlendireceği merak konusu.

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