Kartal’da çifte cinayet: Kayıp olarak aranıyorlardı

İstanbul Kartal’da kayıp olarak aranan Dilara Gültay ve Cansu Demirel’in öldürüldüğü ortaya çıktı. Haber alamadıkları için aileleri tarafından haklarında önceki gün kayıp başvurusunda bulunulan Dilara ve Cansu’yu arayan polis ekipleri yapılan bir ihbar üzerine harekete geçti. Bilekleri kesik olduğu için hastaneye giden Mustafa Payam’ın (24) hastane polisine 2 kadını öldürdüğünü söylemesi üzerine polis ekipleri, Payam’ın ikametine gitti. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki daireye giren polis ekipleri 23 yaşındaki Dilara Gültay ve 30 yaşındaki Cansu Demirel’in cansız bedenleriyle karşılaştı.

Cansu Demirel

KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Pendik’te bir restoranda garson olarak çalışan Mustafa Payam ile elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel’in sevgili olduğunu belirledi. İddiaya göre, Cansu Demirel’i başka bir erkekle yürürken gören Payam sevgilisini konuşmak için evine çağırdı. Mustafa Payam’ın evine giden Demirel bu esnada arkadaşı Dilara Gültay’a da bilgi vererek nerede olduğunu söyledi. Cansu Demirel’le tartışan Mustafa Payam, Demirel’i boğarak öldürdü.

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Dilara Gültay

ZANLININ SABIKASI BULUNUYOR

Arkadaşı Cansu Demirel’e ulaşamayan Dilara Gültay, Payam’ın evine giderek arkadaşının nerede olduğunu sordu. Katil zanlısı Payam eve aldığı, noterde katiplik yapan Dilara Gültay’ı da boğazından bıçaklayarak öldürdü. Gültay’ın cesedini banyoya götüren Mustafa Payam daha sonra bileğini kesti. Polis ekiplerinin kasten yaralama suçundan sabıkası bulunan katil zanlısının adresinde yaptığı aramada uyuşturucu madde, fare zehri, şizofreni ilaçları ve şırınga buldu.

İtfaiye camdan girdi

Mahalle sakinlerinden Cafer Doğan isimli vatandaş, “Olayın içeriğini tam bilmiyoruz ama polisler geldi, itfaiye camdan içeri girdi. 2 kişinin ölü, 1 kişinin de yaralı olduğunu öğrendik” diye konuştu. Acı haberi alarak olay yerine gelen Cansu Demirel ve Dilara Gültay’ın aileleri ise sinir krizi geçirdi.