Kartal'da öğrenciler arasındaki şakalaşma ölümle bitti

19:2722/11/2025, Cumartesi
DHA
İki öğrenci arasındaki şakalaşma kavgaya dönüştü
İki öğrenci arasındaki şakalaşma kavgaya dönüştü

İstanbul Kartal'da iki öğrenci arasında yaşanan şakalaşma kavgaya dönüştü. Aldığı yumruk darbesi ile yere düşen İ.M.K., baygınlık geçirdi. Yoğun bakımda tedavi gören öğrenci hayatını kaybederken, arkadaşı H.H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kartal’da bir lisede İ.M.K. (16) ve H.H.A. (16) arasında çıkan kavga sonucu ağır yaralanan İ.M.K., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan diğer öğrenci H.H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 20 Kasım Perşembe günü Kartal’da bulunan bir lisede meydana geldi. Aynı sınıfta eğitim gören İ.M.K. (16) ve H.H.A. (16) arasında iddiaya göre önce şakalaşma yaşandı. Şakalaşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.A., İ.M.K.'ya yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen öğrenci başını zemine vurdu ve baygınlık geçirdi. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi gören öğrenci bugün hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli öğrenci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.





#Kavga
#Kartal
#Ölüm
