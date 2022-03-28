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Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden infiale neden olan görüntülere inceleme: Başına poşet geçirilen kişi öğretmen değil

Sosyal medyada "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" açıklamasıyla paylaşılan video infiale neden oldu. Bir öğrencinin, öğretmenin başına poşet geçirdiği iddia edilen görüntülerle ilgili Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı. Müdürlükten yapılan açıklamada, videodaki kişinin öğretmen olmadığı ve olayın iki öğrenci arasında geçtiği bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden infiale neden olan görüntülere inceleme: Başına poşet geçirilen kişi öğretmen değil
​Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden infiale neden olan görüntülere inceleme

Sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" notuyla bir video paylaşıldı. Videoda, bir öğrencinin öğretmeninin başına poşet geçirdiği öne sürüldü.

İnfiale neden olan video ile ilgili Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "İlimizdeki bir lisemizde kayda alındığı bilgisine ulaşılan ve sosyal medyada 'Öğrenci sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçirdi' başlığı ile yayımlanan video hakkında inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"VİDEODAKİ KİŞİ ÖĞRETMEN DEĞİL"

Açıklamanın devamında, videodaki kişinin öğretmen olmadığı ve olayın iki öğrenci arasında geçtiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir. Habere konu videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından sosyal medya uygulamalarında yayımlandığı tespit edilmiştir."

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