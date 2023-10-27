Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: Rekor sayıda ele geçirildi

Kastamonu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla uyuşturucu madde özelliği bulunan yüklü miktardaki sentetik ecza hapının batı illerine sevk edileceği öğrenildi.

67 bin 200 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi

67 bin 200 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi

Polis ekipleri aracı, Kurubenzinlik mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 67 Bin 200 adet sentetik ecza hapı ile kutusunda yabancı menşeili 2 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi.