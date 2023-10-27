Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: Rekor sayıda ele geçirildi

Kastamonu'da ele geçirilen 67 bin 200 sentetik ecza hapı.
Kastamonu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla uyuşturucu madde özelliği bulunan yüklü miktardaki sentetik ecza hapının batı illerine sevk edileceği öğrenildi.
Çalışma yapan polis ekipleri, aracı Kastamonu yargı sınırlarına girdiği anda takibe aldı.
67 bin 200 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi
Polis ekipleri aracı, Kurubenzinlik mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 67 Bin 200 adet sentetik ecza hapı ile kutusunda yabancı menşeili 2 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A. adliyeye sevk edildi.