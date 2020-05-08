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Gündem Katliama gelmiş 3,5 kilo petnle yakalandı
POLİTİKA

Katliama gelmiş: 3,5 kilo petnle yakalandı

Türkiye, dünyayı etkisi alan koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele ederken aynı savaşı terör örgütlerine karşı da yürütüyor.

Şahin Şen Yeni Şafak
Yapılan operasyon sonucu 3.5 PETN'le yakalandı.
Yapılan operasyon sonucu 3.5 PETN'le yakalandı.

Virüsü fırsat bilerek Türkiye’de bombalı saldırı hazırlığında olan PKK’lı teröristler güvenlik güçlerince kıskıvrak yakalanıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, 30 Nisan günü Suriye’nin Dirbesiye bölgesinden Kızıltepe ilçesine kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen ve bombalı eylem hazırlığı içinde olduğu belirlenen Suriye uyruklu S.M.A.’yı önceki gece yarısı Sevimli köyünde düzenlenen operasyonda gizlendiği evde yakaladı. Sorguya alınan terörist, içinde ne olduğunu bilmediğini iddia ettiği bir sırt çantasını Sarıca köyü yakınlarındaki bir tarla içinde gizlediğini belirtti. Teröristin yer göstermesi sonrası ele geçirilen çanta içerisinde 3 kilogram 418 gram ağırlığında tahrip gücü çok yüksek ‘PETN’ tipi patlayıcı madde ele geçirildi. Her birinde bir alıcı ve bir verici olmak üzere civatalarla güçlendirilmiş iki parça halindeki patlayıcıların uzaktan kumandalı parça ve basınç etkili el yapımı bomba şeklinde hazırlandığı tespit edildi. Türkiye’ye eylem yapmak için geldiğini itiraf eden teröristin hedefinde hangi kentin bulunduğu soruşturuluyor.

MSB: Terör örgütünden kaçan 3 PKK/YPG’li terörist teslim oldu
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