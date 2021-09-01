Kayalıkta mahsur kalan keçi halatla çekilerek kurtarıldı

Yavru köpeğe araba çarptığını ve arka patilerinin ezildiğini belirten Mehmet Yüksel, Hayvansever arkadaş fark etmiş ve sokaktan alıp veterinere tedavi amacıyla götürmüş. Veterinerler köpeğin film ve röntgenini çekmişler. Bunun iyileşmeyeceğini felçli kalacağını söylediler. Belden aşağıya iki ayağı çalışmıyordu. Veteriner bunun tedavisini yapamam, iyileşmez demiş ve bırakmış. Oradan başka bir hayvansever alıp başka bir ünlü veterinere götürüyor. O da aynı şeyleri söylüyor ve ölüme terk ediliyor. Bana yazan oldu. Böyle bir yavrucuk var, araba çarpmış bunu Huzur Çiftliğine almamı istedi. Orada yaşasın dedi. Felçli bir çare bul dedi. Ben de gittim onu oradan aldım dedi.