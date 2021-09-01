Kayalıkta mahsur kalan keçi halatla çekilerek kurtarıldı

Altunhisar ilçesi Çömlekçi köyünde, Ahmet İşkol’a ait keçi kayalıklarda mahsur kaldı. İşkol, keçiyi kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Ancak sarp kayalıklarda kalan keçiyi kurtaramayan İşkol, AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen Niğde AFAD ekipleri halatla keçinin kaldığı yere indi. Ekipler, halata bağladıkları keçiyi, kayalıklardan aşağıya sarkıtarak indirdi.
Keçiyi teslim alan İşkol, AFAD ekiplerine teşekkür etti.
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Elazığ’da yavru köpeğin arka patilerinin üzerinden otomobil geçtiği gören bir vatandaş, yaralı köpeği alarak veterinere götürdü. Götürülen 2 veteriner de köpeğin iyileşemeyeceğini ve felçli kalacağını söyledi. Ardından köpek vatandaşlar tarafından Huzur Çiftliği Sahibi Mehmet Yüksel’e teslim edildi.
Yüksel, köpeği ayağa kaldırmak için seferber oldu. Bisikletçiden çocuk bisikleti alan Yüksel, kendi yöntemleri ile köpek için bir yürüteç yaptı.
Belirli periyotlarda yürütülen köpek aynı zamanda Yüksel tarafından her gün zeytinyağı ve sıcak su içinde mesaj yöntemiyle tedavi edildi. 2 hafta sonra ayakta durabilen yavru köpek ardından kendi ayakları üzerinde durarak yürümeye başladı.
Yavru köpeğe araba çarptığını ve arka patilerinin ezildiğini belirten Mehmet Yüksel, Hayvansever arkadaş fark etmiş ve sokaktan alıp veterinere tedavi amacıyla götürmüş. Veterinerler köpeğin film ve röntgenini çekmişler. Bunun iyileşmeyeceğini felçli kalacağını söylediler. Belden aşağıya iki ayağı çalışmıyordu. Veteriner bunun tedavisini yapamam, iyileşmez demiş ve bırakmış. Oradan başka bir hayvansever alıp başka bir ünlü veterinere götürüyor. O da aynı şeyleri söylüyor ve ölüme terk ediliyor. Bana yazan oldu. Böyle bir yavrucuk var, araba çarpmış bunu Huzur Çiftliğine almamı istedi. Orada yaşasın dedi. Felçli bir çare bul dedi. Ben de gittim onu oradan aldım dedi.
Onu ölüme terk etmeyeceğim dedim <br><br> Köpek ile çok ilgilendiğini aktaran Yüksel, Gittim ilk önce bisikletçiden bir tane çocuk bisikleti aldım. Bununla uğraştım, ilk deneyimimdi. Yaptım, başardım en azından felçli şeklinde kalmasın şurada dursun ki bir iki adım atabilsin o amaçla çalışma yaptım. Ve ayakta durdurabildim. En azından yerde sürüklenip yara olmasın istedim. Her gün zeytinyağı, sıcak su içinde mesaj yöntemiyle tedavi etmeye çalıştım...
Şansımı deneyeceğim, onu ölüme terk etmeyeceğim dedim. Şükürler olsun ki bunu başarabildim. İkinci haftada ayakta durmaya başladı. Sonrasında ise ikinci üçüncü haftada ise yürümeye başladı. Tedavisi hala sürüyor. Arkadaşlarıyla beraber yürüyecek ve Huzur Çiftliğinde huzurlu bir şekilde yaşayacak” diye konuştu.
İnsanlık ölmemiş dedirten davranış Patileri ezilen köpeği yürüteç ile ayağa kaldırdı
İnsanlık ölmemiş dedirten davranış Patileri ezilen köpeği yürüteç ile ayağa kaldırdı
İnsanlık ölmemiş dedirten davranış Patileri ezilen köpeği yürüteç ile ayağa kaldırdı
İnsanlık ölmemiş dedirten davranış Patileri ezilen köpeği yürüteç ile ayağa kaldırdı
İnsanlık ölmemiş dedirten davranış: Patileri ezilen köpeği yürüteç ile ayağa kaldırdı
Elazığ'da arka ayaklarının üzerinden araç geçen ve veterinerlerin iyileşemez dediği yavru köpek, hayvansever Mehmet Yüksel tarafından yapılan yürüteç ile ayağa kaldırıldı. Her gün zeytinyağı ve sıcak su içinde mesaj yöntemiyle tedavi edilen köpek, kendi başına yürümeye başladı.
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Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Balıkçı Barınağı'nda dün akşam saatlerinde düzenlenen 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış töreninin ardından denize açılan balıkçıların ağlarına, Karadeniz'in Trabzon, Giresun ve Hopa açıklarında istavrit balığı takıldı.
Saat 00.00 itibarıyla ağlarını denize bırakan balıkçıların avladıkları istavrit, teknelerle en yakın kıyıya ulaştırıldı. Buradan da soğuk hava deposu bulunan kamyonetlerle Trabzon Balık Hali'ne taşınan balıklar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kısa sürede tükendi.
Balıkçı Recep Denizer, bugünün yeni sezonun ilk günü olduğunu anımsatarak, balıkçı camiasına hayırlı ve bereketli bir sezon diledi. Yeni sezona istavrit ile başladıklarını ancak palamudun da bol olacağını ümit ettiklerini belirten Denizer, Palamut için şu anda bir şey söylemek mümkün değil ama tahminler var. 3-5 gün geçtikten sonra güzel şeyler söyleyecek olduğumuzu düşünüyorum. Zonguldak tarafından güzel haberler geliyor, Sinop tarafından güzel haberler geliyor. Şu anda istavrit var, bir sıkıntımız yok. Halkımıza istavrit yedireceğiz şimdilik. diye konuştu. Deniz suyunun şu anda çok sıcak olduğunun altını çizen Denizer, suyun soğumasıyla balık çeşitlerinin artacağını söyledi.
Balıkçı Bahadır Özsandıkçı da teknelerin ilk gün istavritle kıyıya döndüğünü, 5-10 gün sonra palamut bolluğunun başlamasını bekledikleri kaydetti.
Vatandaşımız bu sene ucuza balık yiyebilecek öyle görünüyor ilk günden. diyen Özsandıkçı, şöyle konuştu: İstavrit var, 5-10 gün sonra palamut balığı başlar, akabinde hamsi gelir. Vatandaş bugün 20-25 lira arasında istavrit balığı yiyecek. İlerleyen günlerde 20 liraya düşmesi bekleniyor. Deniz suyu şu anda sıcak. Biraz daha balığın toplanması lazım. Bu sene sezon iyi olacak gibi görünüyor. Şu an itibarıyla Trabzon Hali'ne 1000 kasanın üstünde balık geldi, halen de gelecek var. Tahminim 1500-2000 kasayı bulur. Her kasada 15 kilogram balık oluyor.
Balıkçılar 'vira bismillah' dedi: Trabzon'da istavrit bolluğu yaşandı
Av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan Trabzon'daki balıkçılar, istavrit bolluğuyla kıyıya döndü.