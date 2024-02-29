Kaybedeceksek DEM'siz kaybedelim

İYİ Parti’nin reddetmesi sonrasında DEM’e yönelmesinin “Yedek parti miyiz” sorularına neden olduğu bunun sonucunda iş birliğinin sınırlı kaldığı CHP içerisinde ifade ediliyor. CHP’li isimler, DEM ile olan iş birliğinin genişleyememesindeki diğer bir nedeni ise öne sürdüğü kent uzlaşısı şartları olduğunu savunuyor. Kurmaylar, “Altılı Masa’dan sonra DEM Parti'nin bu yaklaşımı da bizi zarara sokabilir” yorumlarını yapıyor. DEM ile iş birliği yapılıp, İstanbul’un kazanılmaması durumunda, tabanda 6’lı Masa’dan daha büyük bir tepkiye neden olacağı savunuluyor.