Kaybedeceksek DEM'siz kaybedelim

31 Mart seçimleri için ittifak peşinde koşan CHP, özellikle DEM Parti ile iş birliğinin getiri götürüsünü şimdiden hesaplamaya çalışıyor. 6’lı Masa sürecinden sonra tabandan tepki alan CHP’de, yerel seçimlerin ardından İstanbul’un kaybedilmesi durumunda DEM iş birliğinin tabanı partiden tamamen uzaklaştıracağı değerlendiriliyor.
YEDEK PARTİ MİYİZ?
İYİ Parti’nin reddetmesi sonrasında DEM’e yönelmesinin “Yedek parti miyiz” sorularına neden olduğu bunun sonucunda iş birliğinin sınırlı kaldığı CHP içerisinde ifade ediliyor. CHP’li isimler, DEM ile olan iş birliğinin genişleyememesindeki diğer bir nedeni ise öne sürdüğü kent uzlaşısı şartları olduğunu savunuyor. Kurmaylar, “Altılı Masa’dan sonra DEM Parti'nin bu yaklaşımı da bizi zarara sokabilir” yorumlarını yapıyor. DEM ile iş birliği yapılıp, İstanbul’un kazanılmaması durumunda, tabanda 6’lı Masa’dan daha büyük bir tepkiye neden olacağı savunuluyor.