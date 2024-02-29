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Kaybedeceksek DEM'siz kaybedelim

31 Mart seçimleri için ittifak peşinde koşan CHP'de, DEM Parti'yle iş birliğinin artıları eksileri tartılıyor. 6’lı Masa sürecinden sonra seçmeninden tepki alan CHP, yerel seçimlerde İstanbul’un kaybedilmesi durumunda, DEM iş birliğinin tabanı partiden tamamen uzaklaştırmasından endişe ediyor.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:19 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
CHP Genel Merkezi
CHP Genel Merkezi

31 Mart seçimleri için ittifak peşinde koşan CHP, özellikle DEM Parti ile iş birliğinin getiri götürüsünü şimdiden hesaplamaya çalışıyor. 6’lı Masa sürecinden sonra tabandan tepki alan CHP’de, yerel seçimlerin ardından İstanbul’un kaybedilmesi durumunda DEM iş birliğinin tabanı partiden tamamen uzaklaştıracağı değerlendiriliyor.


YEDEK PARTİ MİYİZ?

İYİ Parti’nin reddetmesi sonrasında DEM’e yönelmesinin “Yedek parti miyiz” sorularına neden olduğu bunun sonucunda iş birliğinin sınırlı kaldığı CHP içerisinde ifade ediliyor. CHP’li isimler, DEM ile olan iş birliğinin genişleyememesindeki diğer bir nedeni ise öne sürdüğü kent uzlaşısı şartları olduğunu savunuyor. Kurmaylar, “Altılı Masa’dan sonra DEM Parti'nin bu yaklaşımı da bizi zarara sokabilir” yorumlarını yapıyor. DEM ile iş birliği yapılıp, İstanbul’un kazanılmaması durumunda, tabanda 6’lı Masa’dan daha büyük bir tepkiye neden olacağı savunuluyor.


#politika
#CHP
#DEM Parti
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