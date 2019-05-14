Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Kayıp gazeteci için derenin yönü değiştirilecek
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
BAYBURT

Kayıp AA muhabiri için derenin yönü değiştirilecek

Kayıp gazeteci için derenin yönü değiştirilecek

Bayburt-Trabzon il sınırında 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajlarında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen AA muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor. Nişancı'nın ayakkabısının tekinin bulunduğu Soğanlı Deresi'nin yönü değiştirilerek, arama çalışmaları kolaylaştırılacak.

Haber Merkezi DHA
Kayıp gazeteciyi, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile dalgıçlar arıyor.
Kayıp gazeteciyi, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile dalgıçlar arıyor.

Bayburt- Trabzon sınırındaki Soğanlı Dağı'nda cuma günü kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışmalarını takip eden Anadolu Ajansı (AA) Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü. Kaybolan Nişancı’ya ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Kamera ve fotoğraf makinesi ile ayakkabısının teki bulunan gazeteci için bölgede AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile dalgıçların yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor. AFAD ekipleri haritalar üzerinden bölgede arama yapılacak alanları belirliyor.

210 kişilik ekip arıyor

Nişancı'nın kaybolduğu bölgede 210 kişilik ekip tarafından sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlatıldı.

Sarp ve kayalık bölgede suyun şiddetli olması nedeniyle arama çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri suya girerek demir çubuklarla göletleri tarıyor.

Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılırken, Nişancı'ya ait ayakkabının bulunduğu yerden başlanarak 300 metrelik dere yatağı didik didik aranıyor. DSİ ekipleri dere yatağına da tel örgü çekti.

Derenin yönü değiştirilecek

  • Soğanlı Deresi'ndeki su seviyesinin azaltılması ve derenin yönünün değiştirilmesi için Devlet Su İşleri (DSİ) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) devreye girdi. Suyun yönü değiştirilmesi ile dere yatağında arama çalışmaları kolaylaştırılacak.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'nın, DSİ ve İSKİ yetkilileri ile görüşerek çalışmaların koordinesini sağladığı öğrenildi.

Kayıp AA muhabirinin cep telefonundan sinyal alındığı iddialarıyla ilgili açıklama
GÜNDEM
Kayıp AA muhabirinin cep telefonundan sinyal alındığı iddialarıyla ilgili açıklama

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı
GÜNDEM
AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı
Derenin yönü değiştirilecek

Derenin yönü değiştirilecek

Uçuruma yuvarlanan muhabiri arama çalışmaları sürüyor.
Ercan Günkumpası biliyordu

Ercan Gün
kumpası biliyordu

Erdoğan narkoz etkisindeyken harekete geçme kararı almışlar.
Kıskıvrak yakalandı

Kıskıvrak yakalandı

​Polis aracını görünce 'Makas atim mi' demişti.
Gelen gidemiyor

Gelen gidemiyor

​'Türkiye'nin Maldivleri'ni her gün binlerce kişi ziyaret ediyor.
Yüzünü El Hamra'ya çeviren şehir

Yüzünü El Hamra'ya çeviren şehir

Üç tepe üzerine kurulmuş eşsiz şehir Granada.
İhraç sayısı<br>1500'ü aştı

İhraç sayısı
1500'ü aştı

TSK'dan ihraç edilen personel sayısı açıklandı.
İftara sizdeyim konum atın

İftara sizdeyim konum atın

Binali Yıldırım, gençlerin davetine kayıtsız kalmadı.
300 milyar<br>dolarlık cevap

300 milyar
dolarlık cevap

​Çin'in misillemesine ABD'den jet yanıt.
Üs bölgesine<br>taciz ateşi

Üs bölgesine
taciz ateşi

​Kuzey Irak'ta 1 askerimiz şehit oldu.
Transfer dersi

Transfer dersi

​130 bin euroya geldi, gol rekorunu kırdı.
Test süreci başlıyor

Test süreci başlıyor

Zırhlılar yerli motor ve bataryayla güçlenecek.
Yerlerini çekip PKK'ya göndermiş

Yerlerini çekip PKK'ya göndermiş

​İstanbul'a bomba yüklü araçla gelirken yakalan terörist her şeyi itiraf etti.
Rusya ile<br>kritik görüşme

Rusya ile
kritik görüşme

​Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü.
Yeni paket geliyor

Yeni paket geliyor

​Bakan Albayrak: Bankalar ile ortak açıklayacağız.
'Monaco modeli'<br>gündemde

'Monaco modeli'
gündemde

Savunma ve dışişlerinde Türkiye'ye bağlanması masada.
Tablo yalanı<br>ortaya çıktı

Tablo yalanı
ortaya çıktı

Atatürk portresini İmamoğlu'nun ekibi indirmiş.
Endülüs:<br>Şeref ve utanç

Endülüs:
Şeref ve utanç

TVNET ile orucumuzu Kurtuba'da açıyoruz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.