Kayıp olarak aranan 17 yaşındaki genç uçurum dibinde ölü bulundu

İlçenin kırsalındaki Gökgedik Mahallesi’nde ağaç kesim işi yapan Miraç Sağlam, dün akşam saatlerinde birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla buluştuğu yere gitmedi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kayıp genci bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı. Dün sonuç alınamayınca ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına bugün de devam edildi. Ekipler, akşam saatlerinde Kasımlı mevkisindeki yaklaşık 80 metrelik uçurumun dibinde Miraç Sağlam’ın cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sağlam'ın cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.