Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı

17:2830/10/2025, Perşembe
IHA
Kahramanmaraş'ta 16 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ta 16 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir hafta içinde aranan şahıslar ve çeşitli suçlara karışanlarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmalarında 294 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan aralarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay, istismar suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası olanların da yer aldığı 14 firari hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu madde ticareti ile izinsiz kazı gibi çeşitli suçlardan da 63 şüpheliyi yakalayan jandarma ekipleri gerekli adli işlemi yaptı. Adli işlemleri yapılan şüphelilerden 2’si tutuklandı. Ekiplerin çalışmalarında 12 ruhsatsız tabanca, 14 şarjör, 27 mermi, 1 detektör, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar ve bonzai ele geçirildi.



