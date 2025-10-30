Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir hafta içinde aranan şahıslar ve çeşitli suçlara karışanlarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmalarında 294 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan aralarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay, istismar suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası olanların da yer aldığı 14 firari hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.