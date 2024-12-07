Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Kayıp olarak aranıyordu: Gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı

Kayıp olarak aranıyordu: Gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı

17:587/12/2024, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Kemikler, Bozkurt'a ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kemikler, Bozkurt'a ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2005'ten beri kayıp olarak aranan Erdoğan Bozkurt'un (53) öldürüldüğü 19 yıl sonra ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Fethiye’de 19 yıl sonra kayıp kişinin cinayeti ortaya çıktı.


Fethiye ilçesinde 2005'te ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Erdoğan Bozkurt'a ulaşılamayınca dosya kapatıldı. 3 ay önce yapılan ihbarda Bozkurt'un öldürüldüğü bilgisi verildi. Yeniden açılan soruşturma kapsamında Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araştırma başlattı. Jandarma, Bozkurt'un Fethiye ilçesi Ovacık Mahallesi'nde öldürülüp, bu bölgeye gömüldüğünü belirledi. Bozkurt'un öldürülmesi olayına karışanların, aralarında husumet bulunan Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Nuray Pehlivan, Şevkiye Koyuncu, Hasan Cura olduğunu tespit eden jandarma, 29 Kasım'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemiklerse bugün kadavra köpekleri ile yapılan aramada Deliktaş mevkisinde bulundu. Kemikler, Bozkurt'a ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.




#Muğla
#cinayet
#emniyet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 7 ARALIK: 3600 ek gösterge son durum ne, ne zaman onaylanacak?