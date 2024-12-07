Anne abi amca ve Nevzat’a ağır müebbet

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Küçük kızın öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını dosyaya sundu. Savcı; amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Anne Yüksel Güran





6 SAAT SONRA HABER VERMENİN İZAHI OLAMAZ

Mütalaada, 21 Ağustos'ta saat 20.43'te aile tarafından 112 ihbar hattına Narin Güran'ın kaybolduğu yönünde yapılan ihbar neticesinde kayıp çocuk konusu olarak soruşturmaya başlanıldığı hatırlatılarak, sahada görev alan kolluk birimlerince aktarılan bilgiler neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan değerlendirme neticesinde soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi.

Nevzat Bahtiyar

Ailenin bu aşamalarda kolluk görevlilerini yanlış yönlendirdiği ve çelişkili beyanlarda bulundukları aktarılan mütalaada, çocuğu kaybolan bir ailenin kamera kayıtlarından olay günü saat 15.11'de son kez görülen kızlarının kayıp olduğunu kolluk birimlerine saat 20.43'te haber vermesinin izahının olamayacağı kaydedildi.





MÜTALAADAKİ TESPİTLER

Savcılık mütalaasında arama çalışmalarının engellenmesi ile ilgili şu tespitler yapılıyor:

*Ailenin organize şekilde hareket ederek çocuk yaştaki tanıkların dahi yanıltıcı beyan vermelerini sağladığı,

*Narin'in bulunmasını ve olayın aydınlatılmasını engellemeye çalıştıkları,

*Bazı aile üyelerinin jandarma personelini sessizce dinleyerek yapılacak işlemleri öğrenmeye çalıştıkları,

*Bazı aile üyelerinin elektrik tellerinin birbirlerine çarpmasını sağlayarak yangın çıkarmaları,

*Bazılarının ayak numarası itibarıyla uyumsuz olmasına rağmen buldukları veya tamamen kendi senaryoları olarak bulduklarını iddia ettikleri terlikle kolluk personelini yanıltmaya çalıştıkları tespit edildi.

*Savcılık ayrıca aile üyelerinin "neredeyse tamamının" telefonlarındaki mesaj ve arama kayıtlarını sildiği tespiti üzerinden, "başından itibaren olaydan haberdar oldukları ve ortaya çıkmasını engellemeye yönelik olarak yoğun çaba içerisinde oldukları şüpheye yer vermeyecek biçimde tespit edilmiştir" ifadeleri kullanılıyor.

*Ailenin arama çalışmaları sonrası, kovuşturma aşamasında, "yargılamayı sürüncemede bırakmak adına ağız birliği yaptıkları" savunuluyor.

Amca Salim Güran





Deliller karartılıyor

Amca Salim Güran'ın olayın en başından bu yana, “Narin'in bulunmasını ve ölümünün net bir biçimde ortaya çıkmasını engellemek amacıyla hareket ettiği” iddia ediliyor. Tutuklu sanık ağabey Enes Güran da olay gününe ilişkin bulunduğu yer konusunda yalan beyanda bulunmakla suçlanıyor. Mütalaada, sanık Yüksel Güran'ın olay günü ilk saatlerden itibaren "Narin'in vefat ettiğini bildiği" şeklinde hal ve tavırlar sergilediği, üzüntünün yanı sıra korku ve endişe barındıran sözler söylediği, "Enes'i nasıl kurtarabilirim?" şeklinde beyanlarının olduğu aktarıldı. Narin'in kardeşi Yasemin'in “Doğruyu söyleseydiniz böyle olmazdı” şeklindeki sözlerine yer veriliyor. Nevzat Bahtiyar'ın, Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan alarak çuval içerisinde Eğertutmaz Deresi'ne bıraktığı yönündeki beyanlarına yer verilen mütalaada, çocuğun cansız bedeninin bulunduğu çuval ile Nevzat Bahtiyar'ın ahırında bulunan çuvalların benzer ve numaralarının ardışık olduğunun tespit edildiği hatırlatıldı.

Ağabey Enes Güran



