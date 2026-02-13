Kayıp yaşlı adam 51 kişilik ekiple aranıyor

Elazığ’da 6 gün önce Esentepe Mahallesi’nde kaybolan 74 yaşındaki İbrahim Kaya’yı arama çalışmaları sürüyor. İlk günden itibaren 100 kilometrelik bir alanı tarayan ekipler, herhangi bir ize rastlamadı. Çalışmaların 6’ncı gününde AFAD, UMKE, polis ve jandarmadan oluşan 51 kişilik ekip sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalara yeniden başladı. Kayıp şahıs, iz köpekleriyle karadan, dronlar ile havadan aranırken, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Su Altı Grup Amirliği ekipleri tarafından da sulak alanlarda arama çalışmaları devam ediyor.

İbrahim Kaya’yı 6 gündür aradıklarını belirten Elazığ AFAD Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, "Arama ve kurtarma faaliyetlerine AFAD, jandarma, emniyet ve onlara ait Su Altı Grup Amirliği, UMKE ekipleriyle arama faaliyetleri devam etmektedir. Şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı. Asılsızlar dahil gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Şu ana kadar amcamız hakkında herhangi bir ize ulaşamadık. Bölgede dün itibariyle dronlarla birlikte 100 kilometrenin üstüne çıkmıştık. Bugün 10 kilometrelik alan daha tarayacağız. 51 kişilik ekiple arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor. 6 gün boyunca asılsız ihbarlar oldu. Gelen ihbarları değerlendirmek zorundayız. Şu ana kadar amcamıza ait herhangi bir ize rastlayamadık" dedi.