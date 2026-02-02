Elazığ'da 12 bin 462 konut hak sahiplerine teslim edildi

Hatipoğlu, son yıllarda yaşanan deprem, sel, yangın ve zirai don gibi tüm felaketlerde devletin vatandaşını mağdur etmediğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:





"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere paydaş tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu büyük konut seferberliğini en baştan itibaren organize eden ve milletimize bir umut ışığı olarak ortaya koymuş olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da hem ilimiz hem de bölge insanları adına teşekkür ediyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı tüm kuruluşlar ve diğer ilgili bakanlıklarımızın koordinesinde Elazığ'da yepyeni mahalleler oluşturuldu, bu mahalleler çevresi daha yeşil ve az katlı binalarıyla, parkları, sosyal donatıları, okulları ve yine iş yerleriyle daha modern ve güvenli oldu. Bu mahalleler ilimizde çok fazlasıyla görülmekte ve vatandaşımız tarafından büyük memnuniyetle karşılanmaktadır."