Kaymakam Karaaslan kırsal mahalle öğrencilere bayram hediyesi

Han kırsal mahallesini ziyaret eden Kaymakam Karaaslan, Han İlköğretim Okulu ve Han Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrencilere ayakkabı hediye ederek, çocuklara bayram sevinci yaşattı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Karaaslan, okul yönetiminden okul ile ilgili bilgi alan Kaymakam Karaaslan “ geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın maddi ve manevi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum Öğrencilerimiz hediyelerini güzel günlerde kullansın. Çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek için çalışmalarımız devam edecek dedi.

Hediye edilen yeni ayakkabılardan dolayı mutlu olan çocuklar, Kaymakam Karaaslan’a teşekkür etti.

Ergani Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından temin edilen yaklaşık 1400 ayakkabı ilçedeki çocuklara hediye edilecek.